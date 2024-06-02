Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” sonuçları açıklandı!

500’e yakın öğrencinin burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktüğü sınavın sonuçlarına göre; 24’ü Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 81 öğrenci burs kazandı.
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç merkezde gerçekleştirilen sınava giren 500’e yakın öğrenci; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktü. Sınav sonucunda 24’ü Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 81 öğrenci burs kazandı.
81 öğrenci burs kazandı
2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin katıldığı sınavda; 24 öğrenci Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazandı. Ayrıca 17 öğrenci “Tam Eğitim Bursu”, 19 öğrenci “Yarım Eğitim Bursu” ve 21 öğrenci “Çeyrek Eğitim Bursu” almaya hak kazandı. Sınav sonucunda, Dr. Suat Günsel Bursu ile eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler, 7 yıllık eğitim süreleri boyunca hiçbir okul ücreti ödemeden ve her öğretim yılı içerisinde 9 ay boyunca harçlık alarak eğitimlerine devam edecek. Aynı şekilde sınav sonucunda burs hakkı kazanan tüm öğrenciler de lise sona kadar, 7 yıl boyunca kendilerine verilen eğitim bursundan yararlanabilecekler.
Dr. Suat Günsel Burusu kazanan öğrencilerin son kayıt tarihi 14 Haziran 2024
Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin, 14 Haziran Cuma 2024 tarihi saat 16:00’a kadar; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gereken belgeler ve burs kazanan öğrencilere dair detaylı bilgilere ise www.nec.k12.tr adresinden ulaşmak mümkün.
Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmaya devam edeceğiz.”
“Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”na katılan ve kazanan tüm öğrencileri tebrik eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, başarıyı ödüllendirme ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacıyla düzenledikleri sınava, öğrencilerin gösterdiği ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi.
“Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji olarak, öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmaya devam edeceğiz” diyen Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Kolejlerimizde yalnızca dil eğitimi ve akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini de önceliklerimiz arasında tutuyoruz” ifadesini kullandı. Sınava giren öğrencilere de seslenen Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Her birinizin kendi potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bu yolculukta her zaman yanınızda olacağız. Yakın Doğu Ailesine hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.
BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER
Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
ÇETİN TOPTAŞ
REYHAN ASLAN
ERDAL ARSLAN TOPTAŞ
AYAZ DAYANIKLI
BURAK TÜTÜNCÜ
MAHMUT YUSUF TEKİNAY
MUSTAFA NEVZAT ELİGÖN
ABDULKADİR ALTAN
MUSTAFA DEMIR KARANAR
ULAŞ MUSRAFA ARSLAN
MEHMET ARİFOĞLU
CELAL COŞANSU
ARAS METİN ERTOP
OSMAN TOPUZ
KADEM KURT
BÜNYAMİN ÖZDEMİR
MEHMET BOŞNAK
AREN GÖKTEPE
ARAL ÖZYAPICI
MELİSA NUR ÖNER
MEHMET MERİÇHAN
HATİCE NASİBOĞLU
MİLA AKTAŞ
ARAS PARMAKSIZ
Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
ALİ EMİR YAYLA
İNCİ AKBATUR
DEFNE OĞUZ
MİTHAT ARSLAN
AYŞE ERDEN
BELİNAY RANA EKŞİ
MELODİ ÖZDEMİR
KAYLA ÖZYİĞİT
YAĞMUR NİSA VURMAN
ARAL NAZIM AKTUNÇ
ASYA SERIN
AREN TOPTANCI
EROL DELİKURT
EROL REFİKOĞLU
ALMİRA ŞEKER
MİRA KORTAC
HURAM MANSOURI
Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
AREN ÖZGEÇ
DENİZ KAAN KUTLAY
ASRIN ERDOĞDU
YAKUP AKGÜL
DERYA OZBEK
BUĞLEM HİLALAY
ARAS ÖNEN İLHAN
AZIZ DENIZ REŞATOĞLU
DELFIN TATAR
YAMAÇ KANTARCIOĞLU
MEHMET GEÇİCİ
HASAN MERİÇHAN
YASMİN DORMAN
BERFİN YURT
ASMİN AKARTUNA
ASYA ÇULHAOĞLU
LAVİN GÜMÜŞ
NEBİ ALIŞ
TANEM GÜÇVER
Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
DEMAY ATUN
YUSUF MERT ŞEHİRLİ
RAYAN EVRAN
MELIZ DİREKOĞLU
MEHMET GÖKSU
DILAY IPEKDAL
ZALİHE ARIKBUKA
KAYLA ADATAŞ
TUĞRA ÖZCEM
TAYLAN ALİ ARSLAN
BEREN ALTUNKAYA
MUSTAFA ARPALIKLI
KUZEY ALİ YALÇIN
ADA SEYHAN
AYSEL ALTAY
SARP YENİLMEZ
IRMAK KOLUMAN
DEFNE ALIYEV
MAYAGOZEL BERDYYEVA
AZRA KOSUCU
NEHİR ESENDAĞ
Kayıt hakkı elde eden öğrenciler:
220151
220102
220356
220202
810160
360107
810135
220182
220213
220133
810116
220226
810170
220300
220170
220249
220245
220156
810191
220235
810181
810114
220316
360154
220250
220222
360149
220274
360112
360104
810110
360181
220257
220267
360151
810192
360143
360171
360111
220185
220283
220289
220119
810202
220321
220124
360172
220232
220331
220293
220131
360119
220121
220186
220161
220303
220332
220334
220160
220164
220146
220211
220139
360108
220333
810158
220237
220175
220177
220323
220337
220351
810179
810146
810102
220206
220335
810103
220358
360156
810161
810183
220322
220354
810173
810140
220135
360123
810198
220353
220195
360141
810163
220200
360133
360146
810150
810131
360150
810185
220204
360135
810194
810162
360167
220112
360136
220282
220105
220210
810197
220142
810107
220127
810174
220188
220230
810199
810136
360103
220214
810186
220209
220312
220132
810137
360179
220228
220114
220243
220324
220176
810139
220113
220241
220125
220272
220359
220191
810187
220147
220270
220136
220347
360117
220266
220178
360168
220271
220140
220362
360122
220336
220181
360170
220307
220148
810176
360124
810101
220288
220152
220340
220163
220126
360176
810108
220338
360102
810171
220233
220129
220109
810111
810144
360162
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