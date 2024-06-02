Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” sonuçları açıklandı!

500’e yakın öğrencinin burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktüğü sınavın sonuçlarına göre; 24’ü Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 81 öğrenci burs kazandı.

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç merkezde gerçekleştirilen sınava giren 500’e yakın öğrenci; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktü. Sınav sonucunda 24’ü Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 81 öğrenci burs kazandı.

81 öğrenci burs kazandı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin katıldığı sınavda; 24 öğrenci Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazandı. Ayrıca 17 öğrenci “Tam Eğitim Bursu”, 19 öğrenci “Yarım Eğitim Bursu” ve 21 öğrenci “Çeyrek Eğitim Bursu” almaya hak kazandı. Sınav sonucunda, Dr. Suat Günsel Bursu ile eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler, 7 yıllık eğitim süreleri boyunca hiçbir okul ücreti ödemeden ve her öğretim yılı içerisinde 9 ay boyunca harçlık alarak eğitimlerine devam edecek. Aynı şekilde sınav sonucunda burs hakkı kazanan tüm öğrenciler de lise sona kadar, 7 yıl boyunca kendilerine verilen eğitim bursundan yararlanabilecekler.

Dr. Suat Günsel Burusu kazanan öğrencilerin son kayıt tarihi 14 Haziran 2024

Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin, 14 Haziran Cuma 2024 tarihi saat 16:00’a kadar; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gereken belgeler ve burs kazanan öğrencilere dair detaylı bilgilere ise www.nec.k12.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmaya devam edeceğiz.”

“Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”na katılan ve kazanan tüm öğrencileri tebrik eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, başarıyı ödüllendirme ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacıyla düzenledikleri sınava, öğrencilerin gösterdiği ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi.

“Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji olarak, öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmaya devam edeceğiz” diyen Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Kolejlerimizde yalnızca dil eğitimi ve akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini de önceliklerimiz arasında tutuyoruz” ifadesini kullandı. Sınava giren öğrencilere de seslenen Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Her birinizin kendi potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bu yolculukta her zaman yanınızda olacağız. Yakın Doğu Ailesine hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

ÇETİN TOPTAŞ

REYHAN ASLAN

ERDAL ARSLAN TOPTAŞ

AYAZ DAYANIKLI

BURAK TÜTÜNCÜ

MAHMUT YUSUF TEKİNAY

MUSTAFA NEVZAT ELİGÖN

ABDULKADİR ALTAN

MUSTAFA DEMIR KARANAR

ULAŞ MUSRAFA ARSLAN

MEHMET ARİFOĞLU

CELAL COŞANSU

ARAS METİN ERTOP

OSMAN TOPUZ

KADEM KURT

BÜNYAMİN ÖZDEMİR

MEHMET BOŞNAK

AREN GÖKTEPE

ARAL ÖZYAPICI

MELİSA NUR ÖNER

MEHMET MERİÇHAN

HATİCE NASİBOĞLU

MİLA AKTAŞ

ARAS PARMAKSIZ

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

ALİ EMİR YAYLA

İNCİ AKBATUR

DEFNE OĞUZ

MİTHAT ARSLAN

AYŞE ERDEN

BELİNAY RANA EKŞİ

MELODİ ÖZDEMİR

KAYLA ÖZYİĞİT

YAĞMUR NİSA VURMAN

ARAL NAZIM AKTUNÇ

ASYA SERIN

AREN TOPTANCI

EROL DELİKURT

EROL REFİKOĞLU

ALMİRA ŞEKER

MİRA KORTAC

HURAM MANSOURI

Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

AREN ÖZGEÇ

DENİZ KAAN KUTLAY

ASRIN ERDOĞDU

YAKUP AKGÜL

DERYA OZBEK

BUĞLEM HİLALAY

ARAS ÖNEN İLHAN

AZIZ DENIZ REŞATOĞLU

DELFIN TATAR

YAMAÇ KANTARCIOĞLU

MEHMET GEÇİCİ

HASAN MERİÇHAN

YASMİN DORMAN

BERFİN YURT

ASMİN AKARTUNA

ASYA ÇULHAOĞLU

LAVİN GÜMÜŞ

NEBİ ALIŞ

TANEM GÜÇVER

Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

DEMAY ATUN

YUSUF MERT ŞEHİRLİ

RAYAN EVRAN

MELIZ DİREKOĞLU

MEHMET GÖKSU

DILAY IPEKDAL

ZALİHE ARIKBUKA

KAYLA ADATAŞ

TUĞRA ÖZCEM

TAYLAN ALİ ARSLAN

BEREN ALTUNKAYA

MUSTAFA ARPALIKLI

KUZEY ALİ YALÇIN

ADA SEYHAN

AYSEL ALTAY

SARP YENİLMEZ

IRMAK KOLUMAN

DEFNE ALIYEV

MAYAGOZEL BERDYYEVA

AZRA KOSUCU

NEHİR ESENDAĞ

Kayıt hakkı elde eden öğrenciler: