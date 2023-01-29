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Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, katıldığı Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda KKTC’nin sağlık turizmi potansiyelini Avrupa ile paylaştı

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Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, katıldığı Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda KKTC’nin sağlık turizmi potansiyelini Avrupa ile paylaştı
Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, katıldığı Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda KKTC’nin sağlık turizmi potansiyelini Avrupa ile paylaştı

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, Almanya’da düzenlenen Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’na katılarak KKTC’yi temsil etti.

Son teknoloji donanımları ve alanlarının en önemli isimlerini bir araya getiren güçlü hekim kadroları ile hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ve yakın zamanda faaliyete başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, sağladıkları dünya standartlarındaki hizmet kalitesini KKTC’nin turizm potansiyeli ile birleştirerek Kuzey Kıbrıs’ı sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon haline getiriyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’na katılan Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri de ülkenin turizm potansiyelini ve hastanelerinin hizmet kalitesini Avrupa ile paylaştı. Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, Uluslararası Hasta Ofisi ile uluslararası hasta ve refakatçilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunarak başvuru sürecinden itibaren; sağlık hizmetlerinin planlanmasından sigorta, seyahat ve konaklama düzenlemeleri ve tercüman desteğine kadar her aşamada hastalarının yanında olarak sadece alacağı sağlık hizmetine odaklanmasına olanak sağlıyor.

Sağlık sektörünün tüm bileşenleri Berlin’de buluştu!

Berlin’de düzenlenen fuarda, estetik ve rekonstrüktif cerrahi, diş sağlığı ve estetik, saç ekimi, zayıflama ve diyet, bariatrik cerrahi, gastroenteroloji ve onkoloji klinikleri, göz hastaneleri, tüp bebek merkezleri, yaşlı bakım merkezleri ve yaşam merkezleri, engelli ve geriatri merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, transplantasyon merkezleri, termal sağlık ve kür merkezleri, spa ve sağlık merkezleri ile sağlık turizmi acenteleri ve oteller bir araya geldi.

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Fuarada KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri de bireysel katılımcıların yanı sıra sağlık turizmi acenteleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, doktorlar, hastane yöneticileri, klinik sahipleri, sigorta şirketleri, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, danışmanlık firmaları ve asistans şirketleri ile buluşarak KKTC’yi ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Feyza Bundak: “Berlin Expo Sağlık Turizmi Fuarı’nda, ülkemizi ve Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’ni uluslararası arenada tanıtım fırsatı elde ettik.”

“Ülkemizin uluslararası sağlık turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle katıldığımız Berlin Expo Sağlık Turizmi Fuarı’nda, ülkemizi ve Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’ni uluslararası arenada tanıtım fırsatı elde ettik” diyen Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Pazarlama İletişimi ve Hasta Kabul Hizmetleri Müdürü Feyza Bundak, kendilerini memnun eden bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti.

 “Doğal güzellikleri, iklimi, tarihi zenginlikleri ile Akdeniz'in incisi turizm cenneti ülkemizde, hastanelerimizin sahip olduğu uluslararası standartlardaki modern sağlık hizmetleri hakkında katılımcıları ve ziyaretçileri bilgilendirdik. Yurtdışından gelecek uluslararası hastalar için Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezimizin sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler paylaştık” ifadesini kullanan Feyza Bundak, “Sağlık turizmi acenteleri ile kurduğumuz temaslarda, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi gereken bir destinasyon olduğu konusunda hemfikir olduk. Ülkemizin ve hastanelerimizin sağlık turizmi alanında hak ettiği ilgiyi göreceğine ve uluslararası hasta sayımızı artırmaya devam edeceğimize olan inancımız tam” açıklamasını yaptı. 

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