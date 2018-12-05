Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları Engelsiz Bir Yaşam İçin İşbirliğinin Önemine Vurgu Yaptı...

Center Of Exccelence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da, 2013 yılından itibaren engelsiz faaliyetleri gerçekleştiklerini bu yolda bilimsel adımları dikkate alarak sivil toplum kuruluşları, devlet organları arasında işbirliğini sağladıklarını ifade etti

Engelli duyarlılığı ve engelsiz bilişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, engellilerin her gün yüzleştiği sorunların işbirlikleri ve bilimsel çalışmalar ile desteklenerek aşılabileceğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren merkez, yaşamsal sınırlılıkları olan bireylere hizmet ve eğitim için çalıştıklarını, bu çalışmaların bir gün değil her günün erişebilir bir yaşam ve engelsiz toplum için yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi eş başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay tarafından yapılan açıklamada, engelsiz yaşam ve eşit bakışla çıktıları bu yolda gerek topluma hizmet ve devlet kuruluşlarındaki faaliyetlere katkı, gerekse üniversite içerisinde fakülte ve merkezlerle engellere karşı farkındalığı yaygınlaştırıp işbirliğini artırdıklarını ifade ettiler.

Bilimsel faaliyet ve projeleri kapsamında engelli duyarlılığı ve engelsiz bilişim teknolojilerini ele aldıklarını vurgulayan eş başkanlar, merkezin çalışmaları sonucunda üniversitenin engelsiz kampus faaliyetlerini sürdürdüğünü ve destek sağlayan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ettiler. Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay, yaşamsal sınırlılıkları olan bireylere hizmet, eğitim için çalışrarak uluslararası bilimsel çalışmalarda da Yakın Doğu Üniversitesinin öncü ve yenilikçi misyonunun temsil edildiğini vurguladılar.

Engelleri Ötekileştirmeden Topluma Kazandırmak İçin İşbirliğine İhtiyaç Var…

Center Of Exccelence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da, 2013 yılından itibaren engelsiz faaliyetleri gerçekleştiklerini bu yolda bilimsel adımları dikkate alarak sivil toplum kuruluşları, devlet organları arasında işbirliğini sağladıklarını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi olarak engelsiz kampus, engelsiz eğitim ve engelsiz turizm, sağlık, kent gibi temel konularda panel, çalıştay ve kongreleri düzenleyip katıldıklarını, ilgili mercilerle sonuçları paylaştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Serakıncı, Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile engelsiz kadın, engelsiz toplum projelerini bir ilk olarak toplumsal sorumluluk olarak gerçekleştirdiklerini, ilgili diğer merkezlerle de işbirliğini sağlayarak sinerji yarattıklarını ve bu yolda bilimsel adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı. Sadece toplumsal sorumluluk projeleri değil, bilime katkı sağlayacak çalışma ekibine güvendiğinin altını çizen Prof. Dr. Serakıncı, “Engellileri ötekileştirmeden topluma kazandırmakta hükümetler seviyesinde farkındalıklar ve düzenlemeler getirmeye akademik çalışmalar ile destek konulabileceğini belirtti. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesinin engellileri kucaklayarak sevginin paylaşıldıkca büyüdüğü ilkesini kendisine prensip edinerek düzenlemeler yaptığını ve en son örneğininde Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi olduğunu vurguladı.