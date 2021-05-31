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Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Listesine Damga Vurdu

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AD Scientific Index’in yayınladığı World Scientist and University Rankings 2021 sıralamasına göre KKTC’nin en üretken 50 bilim insanının 28’i Yakın Doğu Üniversitesi, 3’ü ise Girne Üniversitesi’nden...
Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Listesine Damga Vurdu

AD Scientific Index’in yayınladığı World Scientist and University Rankings 2021 sıralamasına göre KKTC’nin en üretken 50 bilim insanının 28’i Yakın Doğu Üniversitesi, 3’ü ise Girne Üniversitesi’nden...

Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’in yayınladığı World Scientist and University Rankings 2021 (Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2021) listesine damga vurdu. Google Scholar verileri baz alınarak ülke, bölge ve dünya genelinde bilim insanları ve üniversitelerin yayın performanslarının sıralandığı listede, KKTC’nin en üretken 50 bilim insanının 28’i Yakın Doğu Üniversitesi, 3’ü ise Girne Üniversitesi’nden gösterildi. Buna göre KKTC'nin en üretken bilim insanlarının yüzde 62’si, akademik kariyerlerini Yakın Doğu Oluşumu üniversitelerinde sürdürüyor.

KKTC’nin en üretken 50 bilim insanının 28’i Yakın Doğu Üniversitesinde...

World Scientist and University Rankings 2021’de, yayınperformansı ile KKTC’de ilk 10'da yer alan bilim insanlarının 9’u Yakın Doğu Üniversitesinden. Listenin ilk 15’inde ise Yakın Doğu Üniversitesinden 13 bilim insanı yer alıyor. KKTC’nin en üretken ilk 50 bilim insanının sıralandığı listede Yakın Doğu Üniversitesi, 28 bilim insanı ile temsil ediliyor. Buna, listede yer alan Girne Üniversitesi’nden 3 bilim insanı da eklendiğinde Yakın Doğu Oluşumu üniversitelerinin ağırlığı bilim insanı sayısında 31’e, oransal olarak ise yüzde 62’ye yükseliyor.

Yayın performansında en iyi ilk 10 akademisyenin 9’u Yakın Doğu Üniversitesinde...

KKTC’nin en iyi 50 bilim insanının sıralandığı listenin zirvesinde çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdüren ve “Yüksek Enerji Fiziği” çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu yer alıyor. İkinci sırada ise bir başka fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak var. Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin üçüncü sırada, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer ise dördüncü sırada yer alıyor. Böylece listenin ilk 5’inde Yakın Doğu Üniversitesi, 4 bilim insanı ile temsil ediliyor. Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Ebrahim Babaei, Prof. Dr. Mehmet Özsöz, Prof. Dr. İhsan Çalış ve Prof. Dr. Nesrin Hasırcı ile birlikte listenin ilk 10’unda yer alan Yakın Doğu Üniversiteli bilim insanlarının sayısı da 9’a yükseliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri Avrupa'da ilk 100’de dünyada ilk 250’de...

Yakın Doğu Üniversitesi'nden bilim insanları, AD Scientific Index’in yayımladığı World Scientist and University Rankings 2021 listesinde Avrupa ve dünya sıralamalarında da kendilerine yer buldu. Yakın Doğu Üniversitesinden Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, KKTC’de birinci olduğu listede, Avrupa'da 43’üncü dünyada ise 190’ıncı bilim insanı olarak gösterildi. Prof. Dr. Kerem Cankoçak ise Avrupa'da 58’inci, dünya genelinde de 247’inci sırada yer aldı. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “İmza attığımız bilimsel çalışmalar ve yayınlar, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi de dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birine dönüştürüyor.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AD Scientific Index’in yayınladığı World Scientist and University Rankings 2021 araştırmasında KKTC’nin en üretken 50 bilim insanı sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin 28, Girne Üniversitesi’nin ise 3 bilim insanı ile temsil edilmesinden büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Günsel, “Bilim insanlarımızın imza attığı bilimsel çalışmalar ve yayınlar Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi de dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birine dönüştürüyor” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz ay Times Higher Education’ın açıkladığı ‘2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda da Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim kalitesi alanında dünyada 30’uncu, Türkiye’de ikinci ve KKTC’de birinci sırada gösterildiğini de hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eğitim ve araştırma vizyonumuzu, 4. nesil üniversite yaklaşımı ile birleştirerek, ürettiğimiz bilgi ve araştırmaları patente ve ürüne dönüştürerek kalkınmaya katkı yapmaya ve toplumsal dönüşümde etkin bir rol oynamaya devam etmek için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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