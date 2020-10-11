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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Boğaziçi Üniversitesi Arasında GETEM Koleksiyonuna Erişim Sağlayan İşbirliği.

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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) arasında görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlayacak kurumsal üyelik işbirliği yapıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Boğaziçi Üniversitesi Arasında GETEM Koleksiyonuna Erişim Sağlayan İşbirliği.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) arasında görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlayacak kurumsal üyelik işbirliği yapıldı.

Yapılan işbirliği ile binlerce Braille basıma hazır kitap, sesli kitap, sesli dergi, sesli betimleme (sinema filmi), sesli ders anlatımı, sesli tiyatro oyunu koleksiyonunun tamamına erişim hakkı sağlandı.

Görme Engelli Bireylerin Bilgiye Kolay Erişimini Sağlamak Amaçlanıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görme engelli okuyucuların, istedikleri bilgiye daha kolay ve daha çabuk erişimini sağlamak amacıyla  GETEM ile işbirliği içerisine girdik. Unutmayalım Kütüphane herkes içindir” dedi.

Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) internet kütüphanesinden sadece görme engelli bireylerin değil, felçli ve disleksi bireylerin de kaynaklardan yararlanabileceğini belirten Sala Lay, ağırlıkla Türkçe ve İngilizce’den oluşan kaynakların yer aldığı kütüphane bünyesinde, hikaye, roman, şiir türü kitapların yanı sıra, her kademedeki eğitim kurumlarında okutulan ders notu, kitap, ders ve konferansların kayıtları ile bilimsel makalelerin bulunduğunu söyledi.

Sala Lay, bunlara ek olarak Büyük Kütüphane bünyesinde bulunan radyo tiyatroları, sesli betimlemeli filmlerin mp3 versiyonları, sesli bilgisayar ve akıllı cihaz anlatımları gibi bir çok farklı içeriğin de GETEM kataloğunda yer aldığını aktardı.

Üyelik kaydı nasıl yapılacak?

E-kütüphane olarak hizmet veren GETEM koleksiyonuna erişilebilmesi için bir kereye mahsus Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye ibraz edilecek kimlik kartı ve engelli raporu ile kayıt yaptırmak gerekiyor. Kaydı yapılan bireyler ücretsiz açılacak kütüphane üyeliğinden sonra kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sesli koleksiyona erişebilecekler. 

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