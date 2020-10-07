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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Başkanı İsmet Ersalıcı IADS Orta Doğu Bölge Büyükleçisi Oldu.

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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) Başkanı İsmet Ersalıcı, bütün dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS) “Orta Doğu Bölge Büyükelçisi” görevine seçildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Başkanı İsmet Ersalıcı IADS Orta Doğu Bölge Büyükleçisi Oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) Başkanı İsmet Ersalıcı, bütün dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS) “Orta Doğu Bölge Büyükelçisi” görevine seçildi.

Stj. Dt. İsmet Ersalıcı bu göreve, Eylül ayında Airmeet platformunda 35 ülkenin katılımıyla online olarak gerçekleştirilen 67’inci IADS Kongresi’nde yapılan seçimlerde oy çokluğuyla seçildi. Daha önce Orta Doğu Staj Değişim Sorumlusu olarak görev yapan Ersalıcı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı boyunca Orta Doğu’daki tüm diş hekimliği fakültelerinin IADS etkinliklerine öncülük edecek ve denetlemelerinden sorumlu olacak.

 

Yrd. Doç. Dr. Önöral: “Uluslararası Platformlarda Sesimizi Duyurabilmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Özay Önöral, birlik üyelerinin hayata geçirdikleri projeler ile danışmanlıklarını yürütmekten büyük bir gurur duyduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Önöral ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda seslerini duyurabilmek için her türlü imkânı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Ailesine teşekkür ederiz” dedi.

 

Doç. Dr. Özkum Yavuz: “Öğrencilerimiz Üniversitesimi Uluslararası Platformlarda Başarıyla Temsil Ediyor...”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, İsmet Ersalıcı’yı kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını, bundan sonra da büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını, öğrencilerimizin bizi uluslararası platformlarda temsil etmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Gurur Verici Başarı...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin Başkanı İsmet Ersalıcı’nın Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’nda (IADS) Orta Doğu Bölge Büyükelçisi görevine seçilmesinin gurur verici bir başarı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Uluslararası Diş Hekmliği Öğrenci Birliği’nin (IADS) Kıbrıs kolu olarak çalışan birlik, yakın geçmişte IADS’da yerel üyelikten ulusal üyeliğe yükseltildi. Birlik, 2020-2021 akademik yılında da emin adımlarla yeni başarılara doğru ilerliyor. Öğrencimiz İsmet Ersalıcı bu görevlendirmeler ile uluslararası alanda bağını daha da güçlendirdi. Öğrencimizi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

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