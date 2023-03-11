Yakın Doğu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliğinde depremzede kadınlara yönelik moral etkinliği düzenlendi

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 kentte büyük bir yıkım oluşurken yüz binlerce insan evsiz kaldı. Pek çok depremzede ise yaşadıkları depremin yaralarını sarabilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan akrabalarının yanına geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle depremzede kadınlara yönelik moral etkinliği düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nün kampüs içerisindeki eğitim atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 20’nin üzerinde depremzede kadına saç kesimi, boya, fön, manikür, kalıcı oje, kaş alımı, cilt bakımı gibi saç ve güzellik uygulamaları gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi ile iş birliği içerisinde düzenlenen etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı. Pek çok kadın etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılırken, Bakan Taçoy çocuklarla ilgilenerek sohbet etti.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara yönelik ücretsiz saç bakımı ve güzellik uygulamaları etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, depremzede kadınlarımız için etkinlik düzenledik” dedi. Doç. Dr. Aksoy, “Yaşadıkları bu zorlu süreçte depremzede kadınlarımızın yanında olup yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek istedik” ifadesini kullandı.