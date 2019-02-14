  • BIST 102.219
  • Altın 222,952
  • Dolar 5,3111
  • Euro 5,9827
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Sanat Merkezi’nin İsmet Vehit Güney’in Ölümünün Onuncu Yılı Anısına Düzenleyeceği “Sanatla Var Olmak Sergisi” 25 Nisan’da Açılacak…

» »
Kurulduğu günden itibaren çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı ilk Türk Ressam olan İsmet Vehit Güney anısına “Sanatla Var Olmak Sergisi” düzenliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Sanat Merkezi’nin İsmet Vehit Güney’in Ölümünün Onuncu Yılı Anısına Düzenleyeceği “Sanatla Var Olmak Sergisi” 25 Nisan’da Açılacak…

Kurulduğu günden itibaren çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı ilk Türk Ressam olan İsmet Vehit Güney anısına “Sanatla Var Olmak Sergisi” düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Resim sanatının başlamasına ve Kıbrıs Türk toplumsal varlığının çağdaş uygarlık bağlamında varlığının tescillenmesinde oldukça önemli bir payı bulunan İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yıl dönümü anısına “Sanatla Var Olmak Sergisi” düzenleneceği belirtildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi organizasyonuyla gerçekleşecek olan sergi, 25 Nisan 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde alanında açılacak. Kıbrıs’taki resim sanatçılarının davet usulü ile katılımlarının sağlanacağı sergi, plastik sanatlar alanındaki bütün disiplinleri kapsayacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağının Mimarı…

Kıbrıs Türk resim sanatının mihenk taşlarından biri olan İsmet Vehit Güney, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağının, ambleminin ve Kıbrıs Lirasının tasarımlarını yaptı. İsmet Vehit’in beyaz zemin üzerine Kıbrıs haritası ve zeytin dalından oluşan sade çizimi, bugün halen Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kullanılan ve Avrupa Birliği’nde dalgalanan bayraktır.

Adına Sanat Merkezi İle Onurlandırıldı…

Eserleri pek çok karma ve kişisel sergide yer alarak ödüller kazanan ve eserleri Amerika’dan İngiltere’ye, yabancı elçiliklerden resmi binalara kadar birçok alanda kullanılan İsmet Vehit Güney adına, 2005 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından adını taşıyan sanat merkezi açıldı.

İsmet V. Güney Kimdir?

Kıbrıs Türk resim sanatının duayenlerinden olan İsmet Vehit Güney 1932 yılında Limasol’da doğdu. 1946'de kişisel sergisini açan ilk Kıbrıslı Türk ressam oldu.

 Lefkoşa Türk Lisesi'nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan İsmet Vehit Güney, 1985 yılında KKTC Kültür Bakanlığı Devlet Ödülü aldı. Kültür Sanat Hizmet Ödülü, Sanat Başarısı Ödülü, Hizmet Onur Ödülü, Yılın Sanatçısı Ödülü ve Devlet Milli Eğitim Bakanlığı Ödülü gibi bir çok ödül kazanan İsmet Güney Belfast Quiins University Stranmill's College'de sanat eğitimim aldı. İsmet Güney, resim çalışmaları yanında grafik, fotoğraf, serigrafi, karikatür, reklamcılık, renk ayrımı gibi farklı alanlarda ve tekniklerde de çalışmalar yaparak bu alanlarda eğitim verdi. Ayrıca şiir ve öykü yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırgızistan Halk Ressamlarının 60 Eseri Sergileniyor, Eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı…08 Şubat 2019 Cuma 14:25
  • Kıbrıs’ın Gelecek Nesillere Aktarılacak En Büyük Kapasiteli İbadet Merkezi…07 Şubat 2019 Perşembe 16:15
  • Meslek Yemini Ederek Diplomalarını Aldılar07 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  • “Kıbrıs’ta HIV Salgın Analiz Raporu” Bakan Fikri Ataoğlu’na Sunuldu05 Şubat 2019 Salı 14:54
  • Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunları Kep Fırlattı…05 Şubat 2019 Salı 14:40
  • Ataoğlu: “Veriler Ülke Turizm Tanıtımlarında Kullanılabilir…”05 Şubat 2019 Salı 14:00
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı04 Şubat 2019 Pazartesi 18:01
  • "Ülkelerimizin Geleceğinde Bizimde İmzalarımız Olacak…"04 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
  • Soğuk Hava Koşullarında Sık Yaşanılan Viral Enfeksiyona Bağlı Hastalıklara Dikkat!04 Şubat 2019 Pazartesi 15:40
  • Öğrenciler Karne Sevinci ile Tatile Girmenin Heyecanını Yaşadı…03 Şubat 2019 Pazar 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti