Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Sanat Merkezi’nin İsmet Vehit Güney’in Ölümünün Onuncu Yılı Anısına Düzenleyeceği “Sanatla Var Olmak Sergisi” 25 Nisan’da Açılacak…

Kurulduğu günden itibaren çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı ilk Türk Ressam olan İsmet Vehit Güney anısına “Sanatla Var Olmak Sergisi” düzenliyor.

Kurulduğu günden itibaren çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı ilk Türk Ressam olan İsmet Vehit Güney anısına “Sanatla Var Olmak Sergisi” düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Resim sanatının başlamasına ve Kıbrıs Türk toplumsal varlığının çağdaş uygarlık bağlamında varlığının tescillenmesinde oldukça önemli bir payı bulunan İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yıl dönümü anısına “Sanatla Var Olmak Sergisi” düzenleneceği belirtildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi organizasyonuyla gerçekleşecek olan sergi, 25 Nisan 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde alanında açılacak. Kıbrıs’taki resim sanatçılarının davet usulü ile katılımlarının sağlanacağı sergi, plastik sanatlar alanındaki bütün disiplinleri kapsayacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağının Mimarı…

Kıbrıs Türk resim sanatının mihenk taşlarından biri olan İsmet Vehit Güney, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağının, ambleminin ve Kıbrıs Lirasının tasarımlarını yaptı. İsmet Vehit’in beyaz zemin üzerine Kıbrıs haritası ve zeytin dalından oluşan sade çizimi, bugün halen Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kullanılan ve Avrupa Birliği’nde dalgalanan bayraktır.

Adına Sanat Merkezi İle Onurlandırıldı…

Eserleri pek çok karma ve kişisel sergide yer alarak ödüller kazanan ve eserleri Amerika’dan İngiltere’ye, yabancı elçiliklerden resmi binalara kadar birçok alanda kullanılan İsmet Vehit Güney adına, 2005 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından adını taşıyan sanat merkezi açıldı.

İsmet V. Güney Kimdir?

Kıbrıs Türk resim sanatının duayenlerinden olan İsmet Vehit Güney 1932 yılında Limasol’da doğdu. 1946'de kişisel sergisini açan ilk Kıbrıslı Türk ressam oldu.

Lefkoşa Türk Lisesi'nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan İsmet Vehit Güney, 1985 yılında KKTC Kültür Bakanlığı Devlet Ödülü aldı. Kültür Sanat Hizmet Ödülü, Sanat Başarısı Ödülü, Hizmet Onur Ödülü, Yılın Sanatçısı Ödülü ve Devlet Milli Eğitim Bakanlığı Ödülü gibi bir çok ödül kazanan İsmet Güney Belfast Quiins University Stranmill's College'de sanat eğitimim aldı. İsmet Güney, resim çalışmaları yanında grafik, fotoğraf, serigrafi, karikatür, reklamcılık, renk ayrımı gibi farklı alanlarda ve tekniklerde de çalışmalar yaparak bu alanlarda eğitim verdi. Ayrıca şiir ve öykü yazdı.