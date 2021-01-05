Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 12 Haziran 2021’de Yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı için yapacağı “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nın tarihini açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi, sınavı, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirecek.

Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler katılabilecek. Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na giren öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar.

Son Başvuru Tarihi 11 Haziran 2021...

Sınava katılacak öğrencilerin, en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylar, sınav sonrasında üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasından yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yaptırabilecekler.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

KKTC'li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Sınava, kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabilecek.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Öğrencilerimizi sosyal, akademik ve kültürel olarak tam donanımlı birer dünya vatandaşı olarak mezun ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin öğrencilerini sosyal, akademik ve kültürel olarak tam donanımlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirdiğini söyleyerek, sınav giriş şartlarını karşılayan tüm öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na katılmaya davet etti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu hizmet ve sağladığı olanaklarla öğrencilerin her zaman öğrencilerinin yanında olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tüzünkan, yetkin akademik kadroları ile birlikte öğrencilerine tam donanımlı bir eğitim ortamı hazırlarken, öğrencilerin aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebilmesi için de her türlü desteği verdiklerini söyledi.

KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilere sağladığı burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizi, hayallerini gerçekleştirirken gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimlemeleri için 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programımıza bekliyoruz” dedi.