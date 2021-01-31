Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi, Gerçekleştirdiği Çevrimiçi Çalıştayda Yol Haritasını Belirledi...

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi çalıştayda, Mükemmeliyet Merkezine bağlı 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticisi bir araya gelerek, bilim ve mükemmeliyet konusunu ele aldı. Çalıştayda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimde mükemmeliyet hedefi ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitelerin akademik etkinliği ve başarılarında, araştırma ve uygulama merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.Özüm Tunçyürek, DESAM Tıpta Yapay Zeka Araştırma Grubu üyesi Dr. Gürkan Ünsan ve NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun da bilimde mükemmeliyete ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

Bilimsel Çıktılar Toplumla Buluşturulmalı

Prof. Dr. Murat Özgören, bilgi üçgeni tanımıyla başladığı konuşmasına daha güçlü bir ekosistem için farklı merkez ve birimlerin, iş birliği içerisinde çalışması gerektiği konusunu dünya örnekleri ile açıkladı. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek ise, bilimin tanımı ve bilimde mükemmellik için takip edilmesi gereken kriterler ve aşamaları tanınmış bilim insanlarının sözlerinden alıntılarla birlikte aktardı. Bilimsel araştırma ve yeniliklerle, öğrencilerin süreçlere nasıl dahil edilebileceğini anlatan Dr. Gürkan Ünsal da, Türk bilim dünyasındaki gelişmeleri ele aldı. Uzm. Şefik Emre Coşkun ise işin fikirden sonra ürüne gidilecek yol ve bilimsel çıktıların toplumla buluşturulmasının önemini vurguladı.

Araştırma Merkezleri Güç Birliği Yapacak

Çalıştayın ikinci bölümünde ise üç ana grupta SWOT analizi ve strateji çalışmaları gerçekleştirildi.Yapılan çalışmalarda, araştırma merkezlerinin geliştirilmesi gereken noktaları, ulusal ve uluslararası çalışma alanları, güçlü yönleri, gelecek dönemlerde yapılacak çalışmaların tematik alanları tartışıldı. Çalıştay sonunda yapılan değerlendirmede, günümüz dünyasında multidipliner ve interdisipliner çalışmaların önemine vurgu yapılarak, araştırma merkezlerinin ortak çalışmalar yürütmesi konusunda görüş birliğine varıldı.