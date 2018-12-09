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Yakın Doğu Üniversitesi SOS Çocuk Köyü’nde Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Eğitim Seminerine Katıldı…

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Ajans İşletmeciliği dersi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın en büyük hayır kurumu olan SOS Çocuk Köyü’ne bir eğitim gezisi gerçekleştirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi SOS Çocuk Köyü’nde Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Eğitim Seminerine Katıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Ajans İşletmeciliği dersi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın en büyük hayır kurumu olan SOS Çocuk Köyü’ne bir eğitim gezisi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, sivil toplum örgütlerinde halkla ilişkilerin önemini ve işleyişini anlamaya yönelik olarak Ajans İşletmeciliği dersi sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze tarafından organize edilen gezi kapsamında öğrenciler, fon geliştirme ve halkla ilişkiler konulu iki saatlik bir eğitim seminerine katıldılar. 

SOS Çocuk Köyü Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız tarafından gerçekleştirilen seminerde, yardım kampanyaları, sponsorluk türleri, yüzyüze kampanyalar, etkinlikler, SOS ürünleri, sadakat programları ve işleyişi, iletişim çalışmaları ve mecraları, SOS’in işbirliği içinde çalıştığı ajanslar ve ajanslarla çalışma şekilleri, fon geliştirme ekibi ve halkla ilişkiler ile iletişim çalışmalarındaki görev ve sorumluluk dağılımları, örnek kampanyalar ve en önemlisi 360 derece kampanya planlama ve uygulama süreçleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

Cemil Hafız, sunumunun sonunda iyi bir kampanya için bütünlüklü çalışmanın önemine değinirken, yıllık kampanya ve iletişim çalışmaları planlarının hedef odaklı ve çok titizce hazırlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Seminerde Sorularıyla İlgi Çekti…

Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız bir buçuk saat süren sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Önder Hansu’nun; “Araştırmalarıma göre küçük bir oğlunuz var. Ve siz çocuk odaklı bir kurumda çalışıyorsunuz. Çocuğunuzdan önce ve sonra diye kıyaslayacak olursak, işinize karşı tutumunuzda herhangi bir değişim yaşandı mı?” sorusu ilgi çekti.

Cemil Hafız verdiği cevapta hayatının çok değiştiğini, çocuğu olmadan önce SOS için daha fazla fon geliştirmeyi başarmak için çok çalıştığını, herhangi bir kampanyaları başarıya ulaşmadığında başarısızlık olarak nitelendirerek üzüldüğünü ancak çocuğu olduktan sonra yaptıkları her kampanyanın bir insanın hayatına dokunduğunun idrakinin derinleştiğini anlattı. Hafız; “Biz yaptığımız işler ve elde ettiğimiz her başarıyla kurumumuzdan faydalananan insanların hayatına dokunuyoruz. Bilhassa da çocukların hayatına anlamlı bir katkı sağlıyoruz. Herhangi bir kampanyamız başarıya ulaşmadığında yardıma ihtiyacı olan çocuklarımızın hayatına daha az dokunabileceğimizden dolayı derin bir üzüntü hissediyorum” diye konuştu.     

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin Farklı Sektörlerde Yer Alabileceklerini Görmeleri Amaçlandı…

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, bu tip eğitim gezilerini düzenlerken Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak öğrencilerin reel hayatta yapılan uygulamaları yerinde görmesinin çok önemli olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

SOS Çocuk Köyü’ne yaptıkları bu gezide, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinin farklı sektörlerde yer alabileceklerini görmelerini amaçladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Öze, “Üstelik işlerini yaparken insan hayatına dokunabileceklerini görmeleri, özbilinci besleyen birşey. Her dönem ders içeriklerine bağlı olarak farklı eğitim gezileri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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