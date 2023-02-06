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Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’deki depremzedeler için kan bağışı  ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası başlattı

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Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde kan bağışı yapılabilecek
Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’deki depremzedeler için kan bağışı  ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası başlattı

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen deprem sonrasında, depremzedeler için kan bağışı ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de hissedilen deprem Türkiye’nin Güney Doğu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan pek çok kentte büyük bir hasar yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 7.7 olarak büyüklükte olduğunu açıkladığı depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

 

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde kan bağışı yapılabilecek

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de meydana gelen depremde yaralanan vatandaşların kan ihtiyacına katkıda bulunmak için kan bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kan bağışında bulunabilecek.

 

Kışlık kıyafet ve battaniye yardımları Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de toplanacak

Soğuk havanın etkili olduğu bir dönemde gerçekleşen depremin ardından kışlık kıyafet ve battaniye de depremzedelerin önemli ihtiyaçlarından biri. Yakın Doğu Üniversitesi, kan bağış kampanyasının yanı sıra başlattığı kışlık kıyafet ve battaniye yardımı kampanyası ile bu ihtiyaca da katkıda bulunacak. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin giriş kısmında yer alan Öğrenci Dekanlığı Yardım Masası’nda toplanacak olan tüm kışlık kıyafet ve battaniye yardımları ivedikle afet bölgesine iletilecek. Kampanyaya destek olmak isteyenler 08.00-20.00 aralığında kıyafet ve battaniyeleri bırakabilecek.

 

Dr. Suat İrfan Günsel: “Çok geçmiş olsun Türkiyem! Kanımızla, canımızla yanınızdayız.”

Kan bağışı kampanyasında ilk bağışı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel yaparken, “Çok geçmiş olsun Türkiyem! Kanımızla, canımızla yanınızdayız” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise tüm halkı yardım kampanyalarına destek olmaya çağırırken, “Ana vatan Türkiyemizde yaşanan depremlerin yarattığı sonuçları büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türkleri olarak, bu zor günlerde; kanımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla ana vatanımızın yanındayız” ifadesini kullandı.  

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