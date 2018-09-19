Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 2 Ekim - 10 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin 28 Eylül’de İstanbul Osmaniye’de düzenlenecek ve açılış filmi olarak gösterimi yapılacak “Türk Ana” adlı belgeselinin gala gecesine katılacağı belirtildi.

Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çerçevesinde projelendirilen Türk Ana belgeseli, sekiz farklı Türk cumhuriyetinde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Filmin yapımcılığını Dünya Gazeteciler Federasyonu adına Menderes Demir üstlenirken, filmde yer alan Kıbrıslı Türk annenin anlatıldığı bölümün proje danışmanlığını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doç. Dr. Fevzi Kasap yürüttü. Filmin yapım ve yönetiminde ise İletişim Fakültesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Zeyde Yalıner Örek ile Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Ömer Evre görev aldılar. On günde tamamlanan çekimler, Kıbrıs’ın Cihangir köyünde gerçekleştirilirken, Kıbrıslı Türk anne altmış beş yaşındaki Zarif Köse ve kızı Selen Köse Esenel’in anlatımları ile tasvir edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizi Temsil Ediyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ortaklığını üstlendiği Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Onur Kurulu’nda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel yer alıyor. Yürütme Kurulu’nda ise Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap temsil ediyor.

Projeye katkı koyan ülke, üniversite ve kurumlar arasında, Türkiye’den Konya Selçuk Üniversitesi, Azerbaycan’dan İnce Sanat ve Medeniyet Üniversitesi, Kazakistan’dan Al Farabi Üniversitesi, Kırgızistan’dan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi, Makedonya’dan Fon Üniversiteleri ile Tataristan’dan Tat Film, Özbekistan’dan Özbekistan Sinemacılar Birliği yer aldı. İlgili üniversite ve kurumların proje ortaklığında, her ülkenin kendi annesinin bir gününü tasviri ile oluşan Türk Ana belgesel filmi, fevtival kapsamında bu yönde gerçekleştirilen ilk proje olma özelliği ile de öne çıkıyor.