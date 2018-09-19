  • BIST 96.604
  • Altın 242,470
  • Dolar 6,2685
  • Euro 7,3236
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizi Temsil Ediyor…

» »
Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gala gecesine katılıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizi Temsil Ediyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 2 Ekim - 10 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin 28 Eylül’de İstanbul Osmaniye’de düzenlenecek ve açılış filmi olarak gösterimi yapılacak “Türk Ana”  adlı belgeselinin gala gecesine katılacağı belirtildi.

Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çerçevesinde projelendirilen Türk Ana belgeseli, sekiz farklı Türk cumhuriyetinde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Filmin yapımcılığını Dünya Gazeteciler Federasyonu adına Menderes Demir üstlenirken, filmde yer alan Kıbrıslı Türk annenin anlatıldığı bölümün proje danışmanlığını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doç. Dr. Fevzi Kasap yürüttü. Filmin yapım ve yönetiminde ise İletişim Fakültesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Zeyde Yalıner Örek ile Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Ömer Evre görev aldılar. On günde tamamlanan çekimler, Kıbrıs’ın Cihangir köyünde gerçekleştirilirken, Kıbrıslı Türk anne altmış beş yaşındaki Zarif Köse ve kızı Selen Köse Esenel’in anlatımları ile tasvir edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizi Temsil Ediyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ortaklığını üstlendiği Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Onur Kurulu’nda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel yer alıyor. Yürütme Kurulu’nda ise Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap temsil ediyor.

Projeye katkı koyan ülke, üniversite ve kurumlar arasında, Türkiye’den Konya Selçuk Üniversitesi, Azerbaycan’dan İnce Sanat ve Medeniyet Üniversitesi, Kazakistan’dan Al Farabi Üniversitesi, Kırgızistan’dan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi, Makedonya’dan Fon Üniversiteleri ile Tataristan’dan Tat Film, Özbekistan’dan Özbekistan Sinemacılar Birliği yer aldı. İlgili üniversite ve kurumların proje ortaklığında, her ülkenin kendi annesinin bir gününü tasviri ile oluşan Türk Ana belgesel filmi, fevtival kapsamında bu yönde gerçekleştirilen ilk proje olma özelliği ile de öne çıkıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hecer: “Hayvancılık Sektörünün Tüm Paydaşlarının Biraraya Geleceği Bir Kongre”16 Eylül 2018 Pazar 14:47
  • Yarı Kurak İklim Koşullarına Sahip Ülkemizde Yeşil Çatı Uygulamaları Üzerine Fizibilite Çalışması Yapıldı12 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
  • Hamilelik Döneminde Doğru Beslenme11 Eylül 2018 Salı 15:49
  • YDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…10 Eylül 2018 Pazartesi 21:22
  • Sessiz Katil: Hipertansiyon08 Eylül 2018 Cumartesi 15:46
  • Mustafa Çıraklı: “Son yaşananlar, önceden gerilen ilişkilerin dışa vurumu”08 Eylül 2018 Cumartesi 15:37
  • Sessiz Katil: Hipertansiyon08 Eylül 2018 Cumartesi 15:27
  • Çıraklı: “Son yaşananlar, önceden gerilen ilişkilerin dışa vurumu”08 Eylül 2018 Cumartesi 15:25
  • YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor05 Eylül 2018 Çarşamba 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti