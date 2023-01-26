Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2022-2023 güz dönemi mezuniyet coşkusu yaşadı

Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 güz dönemi mezuniyet şöleni ikinci günü ile devam etti. Mezuniyet törenlerinin ilk gününde Hemşirelik, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 350 öğrenci mezuniyet coşkusunu kep atarak kutlamıştı. Törenin ikinci gününde ise Mimarlık, Atatürk Eğitim, Ziraat, Mühendislik, İletişim, Hukuk, Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olan 329 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde keplerini atarak diplomalarını aldı.

Böylece, 2022-2023 güz döneminde 680 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olma coşkusu yaşamış oldu.

Mezuniyet törenlerinin ikinci ve son gününde, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Perçem Arman ve pek çok akademisyen katıldı. Törene mezun öğrenciler ve aileleri de yoğun katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul yaptı. Mimarlık Fakültesi mezunu Melike Yıldırım, Türk mezunlar adına konuşurken, uluslararası öğrenciler adına ise Psikoloji bölümü mezunu Gabriellah Tatenda Machumi ve Biyomedikal Mühendisliği mezunu Ikrame Belcadi konuştu.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gittiğiniz her yerde birbirinize sahip çıkın ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’inde büyük bir aileniz olduğunu unutmayın”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, törendeki konuşmasına “Hayatınızın en önemli dönemlerinden birini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Mutluluğunuza gönülden paylaşıyor, hepinizle gurur duyuyorum” sözleri ile başladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ “Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kurduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Gittiğiniz her yerde birbirinize sahip çıkın ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’inde büyük bir aileniz olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Hangi alanda, hangi meslekte olursanız olun kendinizi sürekli güncel tutmaya çalışın. Her zaman kendinize ve başkalarına ait kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun” diyerek mezunlara asla pes etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özge Özden: “Sizi, bir sonraki adıma taşıyacak yeni, belki de daha heyecanlı ve öngörülemez bir yolculuğun başlangıcındasınız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden “Öğrencilerimizin başarılarını kutlamak için burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum” ifadesiyle başladığı konuşmasında, mezunlara “Uzun, belki yorucu ve her zaman eğlenceli olmayan ama kesinlikle verimli ve ödüllendirici bir yolculuğu başarıyla tamamladınız. Hepinizi tebrik ederim!” sözleriyle seslendi.

Mezuniyetin bir son olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özden, “Sizi, bir sonraki adıma taşıyacak yeni, belki de daha heyecanlı ve öngörülemez bir yolculuğun başlangıcındasınız” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “İçinizdeki bilginin gücünü kullanarak ve kendinizi her daim geliştirerek bu dünyada fark yaratın.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok kapsamlı, genç ve dinamik bir eğitim yuvası olduğunu söyleyerek “1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi; her zaman eğitimi, sanatı ve bilimi iç içe tuttu. Bugün siz değerli mezunlarımız son derece güçlü alt yapı ve doğru bilgilerle buradan ayrılıyorsunuz” dedi.

Prof. Dr. Özkul, mezun öğrencilere seslenerek, “Her daim ve her koşulda hakkınızı arayın. Kendi içinizde cevherin değerini bilin ve unutmayın. Asla pes etmeyin, asla doğru yoldan şaşmayın. İçinizdeki bilginin gücünü kullanarak ve kendinizi her daim geliştirerek bu dünyada fark yaratın. Hepinize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Gabriellah Tatenda Machumi: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde sadece bir diploma değil, sonsuz arkadaşlıklar, bir aile ve uzun ömürlü anılar kazandık.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022-2023 güz dönemi mezunları için düzenlediği törende uluslararası öğrenciler adına konuşan Psikoloji bölümü mezunu Gabriellah Tatenda Machumi, “İyi ve kötü zamanlar, ortak kahkahalar ve geç saatlere kadar yapılan çalışma seanslarının birleşimi, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki deneyimlerimizi benzersiz kılan unsurlardan bir kaçı” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde sadece bir diploma değil, sonsuz arkadaşlıklar, bir aile ve uzun ömürlü anılar kazandık” diyen Gabriellah Tatenda Machumi, “Dört yıl boyuca sadece akademik bilgileri değil, aynı zamanda birbirimize destek olma cesaretini, farklılıklarımızı tanımayı ve her türden insanı kapsayıcı olmayı öğrendik” dedi.

Kendilerini pek çok alanda bilgili, yetkin ve donanımlı bireylere dönüştürdüğü için Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür eden Machumi, konuşmasının sonunda mezun arkadaşlarına, “Evlerinize dönüp diplomalarınızı tozlu raflarda tutmayın. Burada edindiğiniz donanımı kendi toplumlarınız için faydalı bireyler olmak için kullanın” sözleriyle seslendi.

Ikrame Belcadi: “Burada; farklı inançlardan, farklı milletlerden, farklı ülkelerden pek çok güzel arkadaşlıklar kurduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği mezunu Ikrame Belcadi ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçirdikleri dört yıllık büyülü bir yolculuğun sonunda mezun olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek arkadaşlarını tebrik etti. Mezun arkadaşları adına konuşmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Belcadi, “Burada; farklı inançlardan, farklı milletlerden, farklı ülkelerden pek çok güzel arkadaşlıklar kurduk” sözleriyle Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladıkları eğitim sürecinin kendilerine yeni bir insana dönüşme şansı verdiğini ifade etti.

Kendilerine olan destekleri ve sabırları için bütün hocalarına tek tek teşekkür eden Ikrame Belcadi, bu uzun yolculukta her zaman yanlarında olan ailelerine de şükranlarını sundu.

Melike Yıldırım: “Mimarlığı bir iş kolu olarak değil, bir sanat olarak görmemi sağlayan ve engin tecrübeleriyle bize her zaman yol gösteren tüm hocalarıma emekleri için teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Melike Yıldırım ise konuşmasına “Bugün 3,5 yıl önce başladığım bu zorlu ve bir okadar da güzel serüveni tamamlayarak karşınıza Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun bir mimar adayı olarak çıkıyorum” diyerek yaşadığı sevinci paylaşarak başladı.

“Mimarlığı bir iş kolu olarak değil, bir sanat olarak görmemi sağlayan ve engin tecrübeleriyle bize her zaman yol gösteren tüm hocalarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Sizlerden öğrendiğim en ufak bir bilgiyi bile elimden geldiğince kullanıp geliştireceğime söz veriyorum” diyen Melike Yıldırım, “Tüm bu zorlu süreçte desteklerini asla esirgemeyen ailem ve arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlümüzce olur” dedi.