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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü sanatın gücüyle kutlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü sanatın gücüyle kutlandı
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü sanatın gücüyle kutlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde şehitleri anma programı düzenledi. Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi’nin de ziyarete açık olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinlikte şiir dinletisi ile belgesel ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri tarafından ortaklaşa hazırlanan “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” programı, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu, Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinden Tuğçe Taş’ın yaptığı törende, belgesel gösterimi, şiir dinletisi ve tiyatro oyunu sergilendi.

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Belgesel gösterimi ve şiirler dinletisi

Katılımcıların, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda sergilenen ve Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e kadar 30 savaş gemisinin gerçekçi modellerinin sergilendiği “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi”ni inceleyerek katıldığı etkinlikte; Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinden Mehmet Emir Yıldırım’ın hazırladığı Çanakkale Zaferi’ni anlatan slayt gösterisi paylaşıldı. Çanakkale Zaferi’ni konu alan belgesel gösteriminin ardından ise Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinden Serayi Yıldız, Büşra Varol ve Ebru Demirci, günün anlamına ilişkin şiirler okudu.

Öğrencilerin Tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Emircan Semiz, Mustafa Yıldırım, Osman Taş, Hasan Tekmenuray, Alişan Ötkün, Abdulsamet Kulak, Yakup Sözeri, Serhat Kılıç, Fatma Çapur, Merve Çapan, Ayşenur Köleoğlu, Emine Timur, Arda Topaloğlu ve Mustafa Cihat ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi İrem Tucel’in oynadıkları ve büyük beğeni toplayan tiyatro gösterisi ile sona erdi.

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Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Çanakkale Zaferi ile bir ülkenin yazgısı, o ülke üzerinde yaşayan insanlar tarafından çizildi.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, günün anlam ve önemini belirten konuşmasına, Çanakkale Zaferi’nin Türk ulusu açısından hayati derecede önemli olduğunu vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Ali Özkul,” I. Dünya Savaşı’nda ayrı bir yere sahip olan Çanakkale cephesinde canlarını ortaya koyan şehitlerimizin gerçek anlamda destan yazarak tarihin seyrini değiştirdiler” dedi. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Çanakkale Zaferi ile bir ülkenin yazgısı, o ülke üzerinde yaşayan insanlar tarafından çizildi. Bu destanı, gelecek kuşaklara, aynı coşku ile aktarmak son derece önemli” ifadesini kullandı.

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