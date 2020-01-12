Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Nesnelerin İnterneti” İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü ile Center of Excellence’e bağlı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi işbirliği ile “Nesnelerin İnterneti” konulu seminer düzenlendi.

Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş ile ComTech şirketi sahibi Telekomünikasyon Mühendisi Hilmi Kansu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Nesnelerin İnternetini oluşturan ana öğelere değinilerek başlıca kullanım alanlarından bahsedildi.

Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, seminerin açılışında konuşan Prof. Dr. Nadire Çavuş, özellikle son yıllarda Nesnelerin İnterneti sektöründe yaşanılan hızlı değişim ve gelişimin neticesinde bu alana talebin günden güne arttığına vurgu yaparak, Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile akıllı sınıflar, akıllı kampüs, akıllı şehir yani akıllı sistemler ile insan hayatının ne kadar kolaylaştığına dikkat çekti. Prof. Dr. Çavuş, Nesnelerin İnterneti olarak isimlendirilen teknolojinin tarihi gelişimini de öğrencilerle paylaştı. Ayrıca Nesnelerin İnternetini oluşturan ana öğelere değinerek başlıca kullanım alanlarından bahsetti.

Hilmi Kansu; “Yakın Gelecekte İnternet Hemen Her Nesnenin İçine Girerek Farklı Nesnelerin Ortak Amaçlar İçin Hareket Edeceği Bir Döneme Geçilecek…”

Bilişim ve Telekom sektörünün çağımızın son derece popüler, hızlı değişen ve gelişen bir alanı olduğunu belirten ComTech şirketi sahibi Telekomünikasyon Mühendisi Hilmi Kansu ise, IoT olarak da bilinen nesnelerin kendi aralarında çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak tanımlanabildiğini anlattı.

Ayrıca, Kansu, nesnelerin İnterneti dendiği zaman yalnızca cihazların internete bağlanması olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu, RFID benzeri algılayıcıların ve tanımlayıcıların bazı cihazlar ile bilgi üretmelerinin de bu kavramın içerisinde yer aldığını belirtti. Kansu IoT kurulu ile ilgi temel teknik konulara da değinerek, yakın gelecekte etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçlar için hareket edeceği bir döneme geçileceğini belirtti.

Seminer sonunda, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM) Müdürü Prof. Dr. Nadire Çavuş tarafından davetli konuşmacı Hilmi Kansu’ya teşekkür plaketi verildi.