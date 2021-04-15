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Yakın Doğu Üniversitesinde Sanat Sokakta!

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15 Nisan Dünya Sanat Gününde sanatın kamusal alanda halkla buluşturulması hedefleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ise yılın her günü sanat sokakta!
Yakın Doğu Üniversitesinde Sanat Sokakta!

15 Nisan Dünya Sanat Gününde sanatın kamusal alanda halkla buluşturulması hedefleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ise yılın her günü sanat sokakta!

Her yıl 15 Nisan, sanatın kamusal alana çıkarak sokakta halkla buluşması amacıyla, uluslararası düzeyde “Dünya Sanat Günü” olarak kutlanıyor. Adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü ise sanatı sadece bir günlüğüne değil tüm yıl açık havada sanatseverlerle buluşturuyor.

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Kampüste, Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesi tarafından yapılan 100’ün üzerinde bronz heykel sergileniyor. Farklı alanlarda boy gösteren heykeller, sanatı sadece üniversite öğrencileri için değil kampüse yolu düşen herkes için günlük hayatın doğal bir parçası haline getiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 100'ün üzerinde anıtsal heykel sergileniyor

GÜNSEL Üretim Tesislerinin hemen önündeki test sürüş alanının ortasında bulunan yeşil alana yerleştirilen atlar, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in çevreci yönünü ortaya koyuyor. Üretim tesislerine giden yolun üzerinde misafirlerini karşılayan boğa heykelleri ise GÜNSEL’in gücünü simgeliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan diğer heykeller arasında ise atletizm, basketbol, golf gibi sporlardan sporcu figürleri yer alıyor. Kampüs içerisinde, dans figürleriyle göz dolduran dansçı heykelleri de sporcu heykellerine eşlik ediyor. Atatürk Kültür Merkezi’nin girişindeki balerin heykelleri kültür merkezinin sanata verdiği değere gönderme yapıyor. Kampüs içerisinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu Koleji ve daha bir çok fakülte binasının önünde de kendileriyle özdeşleşen heykel figürleri yer alıyor.

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Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sanat, hayatın merkezinde!

Canlı bir sanat atmosferinin yaşandığı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde aynı zamanda adanın tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi, 35 bine ulaşan zengin bir materyal çeşitliliği ile adanın doğal tarihini tek çatı altında görme şansı veren Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, başta resim ve heykel olmak üzere farklı türlerde çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Günsel Ofis Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Sanatı kampüs hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiren Yakın Doğu Üniversitesi, sanatı KKTC sokaklarıyla da buluşturuyor.

Lefkoşa Surlariçi Müzesi ve Dereboyu’nda yer alan Günsel Sanat Müzesi bir yandan ziyaretçilerini sanatla buluştururken diğer yandan hemen müze önünde yer alan heykellerle sanatı sokağa taşıyor. Girne Üniversitesi kampüsü, Near East Bank Genel Merkez Binası, Yakın Doğu Yeniboğaziçi kampüsü ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji kampüsü de ev sahipliği yaptığı heykellerle sanatı hayatın içinde görünür hale getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinden çıkarak KKTC sokaklarında yer bulan heykellerin sayısı, kampüs alanında yer alan heykellerle birlikte 200’ü aşıyor.

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