  • BIST 1.452
  • Altın 497,710
  • Dolar 8,3639
  • Euro 10,1543
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 12 Haziran'da yapacağı Burs Sıralama Sınavı’na başvurular devam ediyor

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 12 Haziran'da yapacağı KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvurular devam ediyor.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 12 Haziran'da yapacağı Burs Sıralama Sınavı’na başvurular devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 12 Haziran'da yapacağı KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvurular devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı için yapacağı  “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınava başvurular devam ediyor.

Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler de katılabilecek. Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na giren öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak.

Son Başvuru Tarihi 11 Haziran 2021...

Sınava katılacak öğrencilerin, en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylar, sınav sonrasında üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasından yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE  O’Level,  SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yaptırabilecek.

Sınav İçin Gerekli Belgeler              

KKTC'li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabiliyor. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Sınava, kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabiliyor. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şiddetli Ağrılara Neden Olan El Kireçlenmesi Kadınlarda Daha Sık Görülüyor08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:46
  • Dr. Aziz Günsel: Sıcak Havalar Kalp Hastalıklarını Tetikleyebilir!07 Mayıs 2021 Cuma 11:28
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 2021 Sertifika Programları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başlıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 14:13
  • Görülme Sıklığı Her Geçen Gün Artan Astım, Doğru Takip ve Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:16
  • Komplo Teorileri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akademik Bir Bakışla Ele Alındı04 Mayıs 2021 Salı 21:21
  • “Natural Product Communications” son sayısını YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf etti03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
  • The Times Higher Education Impact Rankings YDÜ'den büyük başarı02 Mayıs 2021 Pazar 13:55
  • Fazla Tuz Böbreklere Zarar Veriyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:20
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin Yerli Otomobili “GÜNSEL”i Test Etti.30 Nisan 2021 Cuma 14:45
  • YDÜ “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “Eğitim Kalitesi” kategorisinde dünya genelinde 30’uncu sırada!29 Nisan 2021 Perşembe 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti