Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022-2023 güz dönemi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022-2023 güz dönemi mezunları için düzenlediği ilk törende, 7 fakülte ve 1 yüksekokuldan mezun olan 350 öğrenci keplerini atarak diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2022-2023 güz döneminde mezun olan öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Mezuniyet törenlerinin ilkinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hemşirelik, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 350 öğrenci mezuniyet coşkusunu kep atarak kutladı.

Mezunlar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi’nden rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri de öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehtap Tiryakioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç, dekan yardımcıları, anabilim dalı başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, tüm fakülte dekanları adına Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın konuşmasının ardından ise mezun olan Türk öğrenciler adına Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Günay Ertoplaoğlu, uluslararası öğrenciler adına ise Hemşirelik Fakültesi mezunu Kehinda Titilayo duygularını paylaştı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “O an yaşadığınız his ne olursa olsun esiri olmadan, ilerlemenizi ve yürüyüşünüzü her zaman sürdürmeye odaklanın.”

Konuşmasına, mezun öğrencileri tebrik ederek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “2023’ün ilk haftalarında hüznü ve mutluluğu iç içe yaşıyoruz. Sizleri, gelecek serüveninize atılmak üzere mezun ederken, mezun olduğunuz Yakın Doğu Üniversitesi’nde büyük emekleri olan ve 23 yıldır rekörlüğümüzü yürüten Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızı geçen hafta kaybettik” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Rahmetle andığımız kıymetli Hocamız, bu dünyadan göçerken bizlere son bir ders verdi. Yeniden hatırlattı ki hayat; hüzünler, mutluluklar, başarılar, başarısızlıklar ve daha pek çok karşıt duygu ve durumu iç içe barındırıyor. İşte bu nedenle ki, o an yaşadığınız his ne olursa olsun esiri olmadan, ilerlemenizi ve yürüyüşünüzü her zaman sürdürmeye odaklanın” dedi.

“Mezuniyetinizin bir son değil bir başlangıç olduğunu aklınızdan çıkarmayın” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Her biriniz dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ediyorsunuz. 143 farklı ülkeden öğrencisi olan pek çok bağımsız yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun oldunuz. Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kuduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Ve unutmayın ki, dünyanın neresine giderseniz gidin artık çok büyük bir ailenin üyesisiniz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tülen Saner: “Bu gün buradan mezun olan tüm öğrencilerimiz, güçlü bir alt yapıya sahipler. Ulusal ve uluslararası seviyede rekabet edebilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatıldılar.”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ise mezunları selamlayarak başladığı konuşmasını “Yakın Doğu Üniversitesi; verdiği akademik eğitimin yanı sıra sanat, bilim, sağlık ve teknoloji alanında hayata geçirdiği önemli başarılarla öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri bir atmosfer yaratmayı sürdürüyor” sözleriyle sürdürdü.

Prof. Dr. Tülen Saner, “Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education, ODTÜ URAP ve AD Scientific Index 2023 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda, KKTC’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede; Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye genelinde 5’inci Avrupa’da ise 408’inci sırada yer aldı. Ayrıca KKTC’nin en iyi akademisyenlerinin de sıralandığı listede, KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9’u; en iyi ilk 20 akademisyeninin ise 15’i yine Yakın Doğu Üniversitesi’nden oldu” dedi.

“Bu gün buradan mezun olan tüm öğrencilerimiz, güçlü bir alt yapıya sahipler. Ulusal ve uluslararası seviyede rekabet edebilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatıldılar” diyen Prof. Dr. Saner, “Eminim ki; siz değerli mezunlarımız, en iyi yerlerde bizleri en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Sizler, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer elçisi olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu: “Her biriniz farklı pek çok farklı ülkeden gelerek burada buluştunuz. Yakın Doğu Üniversitesi’ni tüm dünyada temsil edecek olmanızdan hepimiz gurur duyuyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu de konuşmasına, geçen hafta aramızdan ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’ı anarak başladı. “Geçen hafta aramızdan ayrılan Rektörümüz Prof. Dr. Ümit Hassan’ı anmak istiyorum. Hepimiz onun kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Tüm meslektaşlarım gibi ben de böyle olağanüstü bir insanı tanıdığım ve onunla çalıştığım için gurur duyuyorum. Sevgili Ümit Hocam nur içinde yatsın” ifadesini kullandı.

Törende öğrencilerini mezun eden fakültelerin dekanları adına konuşmaktan onur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm fakültelerimiz, öğrencilerimizi gelecekteki kariyerlerine hazırlamak ve aynı zamanda dünyanın her yerinde sürekli değişen ve talepkar bir hale gelen çalışma ortamına uyum sağlamaları için onlara en iyi eğitimi vererek, gerekli donanımları edinmelerini sağlamak için çalışıyor” ifadesini kullandı.

“Hepiniz bugün buraya yetenekli ve değerli bireyler olarak geldiniz. Sizleri geliştirmeye devam edecek zorlukların üstesinden gelmeye hazırsınız” sözleriyle mezunlara seslenen Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Bugün bir son değil, bir başlangıç. Önünüzde yeni bir hayat uzanıyor. Yeni talepler, yeni sorumluluklar ve yeni fırsatlarla dolu yeni bir hayat. Burada bulunduğunuz süre boyunca fakültelerinize ve üniversitemize kazandırdıklarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz farklı pek çok farklı ülkeden gelerek burada buluştunuz. Yakın Doğu Üniversitesi’ni tüm dünyada temsil edecek olmanızdan hepimiz gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Günay Ertoplaoğlu: “Eğitim, hayatın içinde her zaman devam ediyor. Bu yüzden her yeni günde kendimizi yenileyerek ve geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin türkçe programlarından mezun öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birincisi Günay Ertoplaoğlu, “Yıllarca mezun olacağımız günün hayalini kurduk. Bugün, bu uzun ve keyifli macerayı başarı ile tamamladık” ifadesini kullandı.

Üniversite hayatının kendilerini pek çok konuda geliştirdiğini söyleyen Günay Ertoplaoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bizlere aktardığı kaliteli eğitim ve bilgi birikimiyle; sorumluluklarını bilen, Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı başarılı birer bireyler olacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatları boyunca verdikleri desteklerden dolayı ailelerine ve fakülte hocalarına teşekkür eden Ertoplaoğlu, “Aldığımız diplomalarla eğitim hayatımız bitmedi. Eğitim, hayatın içinde her zaman devam ediyor. Bu yüzden her yeni günde kendimizi yenileyerek ve geliştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kehinda Titilayo: “Sadece bir diploma kazanmadık. Aynı zamanda kalıcı arkadaşlar, bir aile ve ömür boyu sürecek hatıralar kazandık. Yakın Doğu Üniversitesi gerçekten de evden uzakta bir ev oldu bizim için.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden 2022-2023 güz döneminde birincilikle mezun olan Kehinda Titilayo, uluslararası öğrenciler adına yaptığı konuşmasına Türkçe olarak “Hoşgeldiniz” şeklinde başladı. 2022-2023 güz dönemi mezunları adına konuşmaktan gurur duyduğunu söyleyen Kehinda Titilayo, bütün mezun arkadaşlarını tebrik ederek, “Bugün hayatımızın çok önemli bir aşamasını başarıyla tamamladık. Burada aldığımız eğitimle büyüdük, kendimizi geliştirdik ve toplumlarımız için faydalı bireylere dönüştük. Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve başta hocalarımız olmak üzere, buradaki her bir kişiye teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Nereye gidersek gidelim, her zaman geriye dönüp bu üniversitenin bizi akademik ve sosyal olarak nasıl bir noktaya getirdiğini unutmayacağız. Burada öğrendiklerimiz sadece birer ders müfredatı değil. Birbirimize nasıl sahip çıkacağımızı öğrendik, farklı kültürlerden gelerek çeşitliliği anlamayı öğrendik, başarısız olsak da asla pes etmemeyi öğrendik” diyen Kehinda Titilayo, “Sadece bir diploma kazanmadık. Aynı zamanda kalıcı arkadaşlar, bir aile ve ömür boyu sürecek hatıralar kazandık. Yakın Doğu Üniversitesi gerçekten de evden uzakta bir ev oldu bizim için” ifadesini kullandı.

“Kişisel olarak, süper kahramanım babama çok teşekkür ediyorum” diyen Kehinda Titilayo, “Hayallerim gerçeğe dönüştü, artık bir hemşireyim!” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde çok değerli arkadaşlar edindiğini vurgulayan Titilayo, konuşmasını Türkçe olarak “Mezun arkadaşlarım hepinizi tebrik ederim. Hedefinize ulaşıncaya kadar pes etmeyin” sözleriyle bitirdi. Kehinda Titilayo’nun, “Duygularımı Türkçe kelimelerle ifade etmek istedim. Çünkü burada, hayatımın önemli bir bölümünde Türkler ile birlikte uzun bir yol yürüm. Minnettarlığımı bu şekilde göstermek istedim” sözleri ise salondan büyük bir alkış aldı.