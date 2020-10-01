  • BIST 1.153
  • Altın 472,341
  • Dolar 7,6955
  • Euro 9,0528
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Bugün pozitif vakaya yok, 22 kişi taburcu edildi

Yakın Doğu Üniversitesinin COVID-19’u Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu “Burun Spreyi”nin Güvenirlilik Testleri Tamamlandı.

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nin COVİD-19 yayılmasını önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu “Burun Spreyi”nin yapılan güvenirlilik testlerinde herhangi bir sitotoksik etkiye rastlanmadığı ve spreyin güvenli olduğu rapor edildi
Yakın Doğu Üniversitesinin COVID-19’u Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu “Burun Spreyi”nin Güvenirlilik Testleri Tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni tip korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu “Burun Spreyi”nin yapılan güvenirlilik testlerinde herhangi bir sitotoksik etkiye rastlanmadığı ve spreyin güvenli olduğu rapor edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Ensitütüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu “Burun Spreyi”nin toksisite deneylerinde spreyin, sitotoksik olmadığı ve hücrelere zarar vermediği, aynı zamanda        anti-oksidan ekti gösterdiği belirlendiği bildirildi.

Anti-Oksidan Aktiviteye Sahip...

İnsan HepG-2 ve CaCo hücre hatlarında kullanım dozu on kata kadar yapılan denemelerde koruyucu Burun Spreyi’nin toksik etki yapmadığı ve hücrelere zarar verici bir değişikliğe neden olmadığı belirlendi. Burun Spreyi’nin güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkilerinin araştırıldığı deneylerde, spreyin aynı zamanda iyi bir anti-Oksidan aktiviteye sahip olduğu saptandı.

İtalya’da 87 Gönüllü Üzerinde Denendi...

İtalya’da proje ortakları tarafından 87 kişi üzerinde test edilen koruyucu Burun Spreyi’nin kullanımı sırasında yan etkisinin ve ilaç etkileşimlerinin olmadığı belirlendi. Güvenirlilik profili değerlendirilen spreyin güvenli olduğu rapor edildi.

Zeytin Yaprağında Elde Edilen Maddeler İçeriyor...

SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu burun spreyi, zeytin yaprağından elde ediliyor ve içerisindeki etken maddeler anti-viral ve            anti-oksidan özellikler taşıyor.

Güvenlik Raporu Bilimsel Dergide Yayımlanacak...
Güvenirlilik testleri tamamlanan ve laboratuvar deneylerinde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmayan burun spreyinin güvenirliliği ile ilgili rapor, ululuslararası indekslerde taranan bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere kabul edildi.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF)’na Üye Oldu...21 Eylül 2020 Pazartesi 17:15
  • ​​​​​​​Yakın Doğu Üniversitesi’nden Korona Virüse Karşı Umut Veren Proje...20 Eylül 2020 Pazar 15:52
  • YDÜ yüz yüze eğitime hazır19 Eylül 2020 Cumartesi 16:13
  • YDÜ COVID-19 PCR Laboratuvarı Sonuçlarına göre yurtdışından gelen vakalarda virüs miktarı düşük17 Eylül 2020 Perşembe 17:04
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020/2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Hazırlıklarını Tamamladı...16 Eylül 2020 Çarşamba 13:39
  • YDÜ'de DESAM Enstitüsü tarafından PCR eğitimi yapıldı14 Eylül 2020 Pazartesi 17:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi.13 Eylül 2020 Pazar 16:16
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nden ücretsiz online eğitim10 Eylül 2020 Perşembe 20:50
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı 3 Ekim 2020’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor...10 Eylül 2020 Perşembe 16:20
  • 09 Eylül Lefkoşa’nın Fethinin 450. yılı gününde gerçekleştirilen karma sergi açıldı…09 Eylül 2020 Çarşamba 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti