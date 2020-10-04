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Yakın Doğu Üniversitesinin COVID-19’un Yayılmasını Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu Burun Spreyi İtalya Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylandı.

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İtalya’da 87 kişi üzerinde denen Burun Spreyi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gönüllü kişiler üzerinde deneylerin ilk aşamasına başlanacak.
Yakın Doğu Üniversitesinin COVID-19’un Yayılmasını Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu Burun Spreyi İtalya Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen koruyucu “Burun Spreyi” İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İtalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde laboratuvar çalışmaları tamamlanan ve yapılan    deneylerde toksik etki yapmadığı, hücrelere zarar verici bir değişikliğe neden olmadığı belirlenen Burun Spreyinin, doğal bileşenlere dayanan güvenli ve etkin bir ürün olarak İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldığı bildirildi.

Virüsü İnaktive Ediyor...

Burun veya ağız yoluyla uygulanacak nazal sprey, virüslerin hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak fiziksel bir savunma sağlıyor. Ayrıca, virüsü de inaktive ediyor. SARS-CoV-2’nin hücrelere temasını engelleyen koruyucu bir film oluşturacak şekilde formüle edilen spreyin yapılan güvenirlilik testlerinde ise toksik bir etkiye rastlanmadığı ve spreyi kullanan insanlarda herhangi bir yan etki gözlenmediği bildirildi.

KKTC’de Klinik Denemeleri Yapılacak…

İtalya’da 87 kişi üzerinde denen Burun Spreyi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de  gönüllü kişiler üzerinde deneylerin ilk aşamasına başlanacak. Koronavirüs hastalığına neden olan SARS- CoV-2’yi hücrelere girmeden öldürmesi ve virüsün bulaşmasının önlenmesi için geliştirilen sprey, kontrol grubunda, COVID-19 şüphesi olan kişilerle temas eden yüksek riskli gruplarda ve COVID-19 pozitif kişilerin yakın temaslıları üzerinde uygulanacak

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