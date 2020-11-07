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Yanlış Maske Kullanımı Zatürreye Yol Açabilir

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Kağıt maskelerin doğru kullanılması gerektiğini belirten Çuhadaroğlu, “Yanlış takılması akciğer sağlığını bozup, zatürreye zemin hazırlayabilir” uyarısı yaptı.
Yanlış Maske Kullanımı Zatürreye Yol Açabilir

Zatürre her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerdeki en sık nedeni pnömokok bakterisidir. En çok zatürre yapabilen virüs ise grip (influenza) virüsüdür. Covid-19 virüsü de zatürreye neden olmaktadır… İşte hastalıkla ilgili merak edilenler ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamaları…

MİKROPLARLA OLUŞUR

Hastalık en sık mikroplarla oluşur. Hasta olan kişinin aksırması, öksürmesi, konuşmasıyla mikrop ortama yayılır. Bunu doğrudan havadan alan ya da mikrobun düştüğü yere eli ile dokunup ağzına, burnuna ve gözüne götüren hastalığı kapacaktır. Elbette her alan hastalığa yakalanmaz, bazı risk faktörleri olanlar kolay kapar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öksürük, balgam, titremeyle yükselen ateş, halsizlik ve göğüs ağrısı en sık görülen belirtilerdir. Balgam herkeste olmayabilir. Kuru öksürükle ortaya çıkan zatürreler de vardır. Atipik adını verdiğimiz türlerde hastalık; kas ağrısı, boğaz ağrısı, hafif ateş ve kuru öksürükle baş gösterebilir. Covid-19 da zatürre yapar, buna başka bir mikrop eklendiğinde süreç daha ağır seyreder. Bir de Covid-19 zatürre ile karışabilir. Dolayısıyla bu dönemde tüm ateşli hastalıklara yönelik önlem almak gerekir.

KİMLER AŞI YAPTIRMALI?

Risk grupları hastalığı daha kolay alıyor, hastalandıklarında toplumda zatürre sayısı artıyor, bu da bulaşı artırıyor. O yüzden risk gruplarını önce aşılarsak zatürrenin yayılmasını da sınırlarız. Çocuklara zatürre aşısı yapıldıktan sonra erişkinlerde de zatürrenin azaldığını gördük. 65 yaş üstü ve kronik hastalarda zatürreden yaşam kaybı olasılığı fazla o nedenle aşı önce bu gruplara yapılmalı. Onkoloji vakaları, KOAH, diyabet hastaları, kronik böbrek, kronik karaciğer hastaları, bağışıklık bozukluğu olanlar, dalağı alınanlar da aşı yaptırmalı.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

CovId-19 için alınan önlemler zatürreyi de önler. Maske takmak ve iyi havalanmış ortamlar önemli.  Bu havalanmayı sağlarken kışın cereyana, yaz aylarında ise klimalara doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Maskenin yanlış kullanımı akciğer sağlığını bozar, zatürreyi kolaylaştırır. Tek kullanımlık maskeleri türüne göre değişmekle beraber 6-8 saatten fazla kullanmamak gerekir. Bez maskeleri yıkadıktan sonra ütüleyip kullanmalıyız. Maskeleri olur olmadık yerlere koyup takmak akciğer sağlığı için doğru değildir. Ayrıca iyi uyku, dengeli ve düzenli beslenme de önemlidir.

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