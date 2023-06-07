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Yapay tatlandırıcılar ile ilgili korkutan araştırma

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Türkiye'de de yoğun olarak kullanılan "yapay tatlandırıcılar" ile ilgili endişe yaratan bir araştırma yapıldı.
Yapay tatlandırıcılar ile ilgili korkutan araştırma

Çay ve kahve yanında kullanılmasının yanı sıra sakızlarda, diyet gazlı içeceklerde ve dondurulmuş tatlılarda bulunabilen sukraloz ile ilgili bir araştırma ortaya korkunç sonuçlar çıkardı…

Şekerden 600 kat daha tatlı olduğu ortaya çıkan yapay tatlandırıcıların insan sağlığına çok büyük bir etkisi olduğu tespit edildi.

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda yapay tatlandırıcıların “Genotoksik” olduğunu yani DNA’ya hasar verdiğini ortaya çıkardı. DNA’daki kromozomları ayırdığı tespit edilen yapay tatlandırıcıların kansere sebebiyet verebildiği öğrenildi.

North Carolina State Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma Journal of Toxicology and Environmental Health isimli bilimsel dergide yer aldı.

Araştırmada yer alan bilim insanı Susan Schiffman “Diğer araştırmalar suklarozun bağırsak sağlığını etkilediğini ortaya çıkarmıştı biz de daha detaylı incelemek istedik. Suklarozun vücutta parçalanarak oluştuğu madde iltihaplanma, kanser ve oksidatif strese sebebiyet veriyor” dedi. Bilim insanları, yapay tatlandırıcının bağırsak duvarındaki dokulara da zarar verdiğinin altını çizdi.

Dr. Schiffman, “Bu da bir sorun çünkü dokuların zarar görmesi, bağırsak geçirgenliğini artırıyor. Dışkının doğrudan kan dolaşımına sızmasına sebebiyet verebilir” dedi.

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