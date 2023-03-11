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Yapay zekâ şimdi de dolandırıcılık işlerine karıştı

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Son yılların en çok konuşulan teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, şimdi de dolandırıcılık vakalarıyla gündemde.
Yapay zekâ şimdi de dolandırıcılık işlerine karıştı

Konuşmayı taklit eden yapay zekâ programları, politikacıların ve ünlülerin kimliğine bürünmek için kullanıldı, sonuçlar ise oldukça ürkütücü bulundu. Programın ürettiği sesin, gerçeğine benzerliği dikkat çekti.

Hatta şimdi bu teknolojinin dolandırıcılık için de kullanılması gündemde. Kanada, Alberta’dan 39 yaşındaki Benjamin Parker, ailesinin kendisini avukat olarak tanıtan birinden bir telefon aldığını anlatıyor. Arayan kişi, Parker’ın Amerikalı bir diplomatın ölümüne neden olan bir araba kazasına karıştığını ve hapiste olduğunu söylüyor. Ardından da onları sevdiğini ve ertesi gün yapılacak mahkeme duruşmasından önce ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek Parker’ı telefona veriyor. Parker, aramanın şüpheli olduğunu ancak telefondaki sesin tıpkı kendisininki gibi olduğunu söylüyor. Ve ailesi birkaç bankadan para çekip sözde avukatın talebi üzerine bitcoin ile ödemeyi gerçekleştiriyor.

Parker, dolandırıcıların sesi nereden aldıklarından emin olmasa da bırakmış olduğu sesli mesajlardan yararlanmış olabileceklerini düşünüyor: “Telefonunuzdaki sesli mesajınız muhtemelen yeterli. Sesli mesajım 30 ila 35 saniye uzunluğunda. Bu fazlasıyla yeterli.”

Parker, dolandırıcıların yakın akrabalarının isimlerini araştırıp yaşlıları hedef aldıklarını belirtiyor. Yaşanan olay, yapay zekâ teknolojisinin kötü amaçlı kullanımı ile ilgili endişeleri biraz daha artırıyor.

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