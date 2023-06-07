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Yapay zekayla ilgili korkutan uyarı: İki yıl içinde yaşanabilir

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı Matt Clifford, yapay zekanın iki yıl içinde ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.
Yapay zekayla ilgili korkutan uyarı: İki yıl içinde yaşanabilir

İngiliz hükümetinin yapay zeka görev gücünü kurmasına yardımcı olan Clifford, TalkTV’de katıldığı bir programda, yapay zeka, biyolojik silah ve siber saldırı tehditleri konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Clifford, yapay zeka sistemlerinin hızla geliştiğini ve giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek teknolojiyi kontrol etmenin bir yolunun bulunamaması halinde, politikacıların siber saldırılardan biyolojik silahların yaratılmasına kadar çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Hükümetin İleri Araştırma ve Buluş Ajansının (Aria) Başkanlığını da yürüten Clifford, yapay zekayla ilgili pek çok farklı risk türü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Sektörde genellikle yakın ve uzun vadeli risklerden bahsediyoruz ve yakın vadeli riskler aslında oldukça korkutucu. Yapay zekayı, bugün biyolojik silahlar için yeni tarifler oluşturmak veya büyük ölçekli siber saldırılar başlatmak için kullanabilirsiniz. Bunlar kötü şeyler.”

“YAPAY ZEKAYA İLİŞKİN KÜRESEL ÖLÇEKTE DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Clifford, insanlığın yapay zeka tarafından yok edilme ihtimaline ilişkin bir soruya, “Bence sıfır değil.” yanıtını verdi.

Yapay zekanın çok sayıda ölüme yol açabilecek tehlikeli siber ve biyolojik silahlar geliştirme potansiyeline atıfta bulunan Clifford, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biyolojik silahlar veya siber (saldırılar) gibi şeylere geri dönersek, insanlara yönelik gerçekten çok tehlikeli tehditler olabilir ve bu tehditler, modellerin iki yıl içinde olmasını beklediğimiz yerden, tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir. Bence şu anda odaklanmamız gereken şey, bu modelleri nasıl kontrol edeceğimizi bildiğimizden nasıl emin olacağımızdır çünkü şu anda bunu bilmiyoruz.”

Matt Clifford öte yandan, yapay zekaya ilişkin, sadece ulusal hükümetler tarafından değil küresel ölçekte de düzenlenmeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar da orta vadede yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silahlar tasarlamak ve internet üzerinden büyük saldırılar düzenlemek için kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

“DÜNYAYI KURTARMAK İÇİN İKİ YIL KALDI” BAŞLIĞINA İTİRAZ

Rishi Sunak’ın teknoloji danışmanı Clifford, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise Times gazetesinin, ana sayfasında kendisinin yapay zekaya ilişkin açıklamalarına yer verdiği haberinde, “Dünyayı kurtarmak için iki yıl kaldı” başlığına itiraz etti.

Clifford, paylaşımında, bu başlığın kendi görüşlerini yansıtmadığını belirterek, yapay zekanın kısa ve uzun vadeli risklerinin gerçek olduğunu, bu risklerin azaltılması konusunda acilen düşünmek gerektiğini ancak burada çok çeşitli görüşler ve birçok nüansın olduğuna vurgu yaptı.

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