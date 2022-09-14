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Yarın Birçok Yerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

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Yarın Birçok Yerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak
Yarın Birçok Yerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

15 Eylül 2022 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00-12:00 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

15 Eylül 2022 Perşembe günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, 14:00-16:30 saatleri arasında; Lefke- Salhane Sokak, Daniş Efe Sokak, Hacı Kara Osman Sokak ile Gerizler Sokak ve civarına elektrik verilemeyecektir

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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