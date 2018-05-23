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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Orta gerilim seviyesinin 11 kV’dan 22 kV’a yükseltilmesine yönelik proje çalışmaları nedeniyle yarın elektrik kesintisi olacak.
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Orta gerilim seviyesinin 11 kV’dan 22 kV’a yükseltilmesine yönelik proje çalışmaları nedeniyle yarın Gazimağusa ve İskele bölgesinde bazı yerleşim yerlerine 7.5 saat elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek bölge amirliklerinin açıklamalarına göre, 08.30 ile 16.00 saatleri arasındaki kesintiden Altınova, Ağıllar, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu, Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi etkilenecek.

Açıklamalarda, çalışmaların seyrine gore elektriğin belirtilen saatten önce veya sonra verilebileceği de belirtildi.

AKÇAY- GÜZELYURT YOLU ÜZERİNDEKİ SU MOTORLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak izolatör değiştirme çalışması nedeniyle yarın Karpaşa köyü ile Akçay- Güzelyurt yolu üzerindeki su motorlarında elektrik kesintisi uygulanacak. KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesinti 08.30.-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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