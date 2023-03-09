  • BIST 5.472,94
  • Altın 1106.172
  • Dolar 18.9409
  • Euro 20.0202
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMarmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Yarın ve Cumartesi hariç Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor

» »
Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın ve Cumartesi hariç Çarşamba’ya kadar yağmur bekleniyor.
Yarın ve Cumartesi hariç Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava bugün yer yer sağanak yağmurlu, yarın ve Cumartesi günleri az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazar gününden Çarşamba gününe kadar ise gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 20-23 dolaylarında seyredecek.          

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günler Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor06 Mart 2023 Pazartesi 17:05
  • Bugün Hava Nasıl Olacak06 Mart 2023 Pazartesi 09:36
  • Hava Bugün Nasıl Olacak04 Mart 2023 Cumartesi 10:22
  • Hava sıcaklığı 4 derece düşecek03 Mart 2023 Cuma 18:12
  • Havanın 4 derece soğuması bekleniyor01 Mart 2023 Çarşamba 17:03
  • Polisten ‘sis’ uyarısı! Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunu kullanacak sürücüler dikkat01 Mart 2023 Çarşamba 10:19
  • Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak28 Şubat 2023 Salı 15:41
  • Bugün Hava Nasıl Olacak28 Şubat 2023 Salı 10:31
  • Bu Hafta Hava Nasıl Olacak27 Şubat 2023 Pazartesi 17:27
  • Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak27 Şubat 2023 Pazartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti