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Yarın yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge  genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava diğer günler genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları ise, nispeten yükselerek, genellikle iç kesimler ve sahillerde 30 - 33 ºC  dolaylarında seyredecek.  

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise batılı yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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