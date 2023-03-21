Yasa geçti, Paris karıştı: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Fransa’da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.
Paris’teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.
Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.
Fransız basınındaki habere göre, Paris’te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.
Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti.
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