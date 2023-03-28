Yasaklı yüz tanıma teknolojisi ABD polisinin hizmetinde

Yüz tanıma şirketi Clearview'in kurucusu, ABD polisi için yaklaşık bir milyon arama yaptıklarını açıkladı. Birçok şirket için kullanımı yasak olan Clearview, gizlilik ihlalleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

CEO Hoan Ton-That Clearview'in artık Facebook gibi platformlardan elde ettiği ve kullanıcıların izni olmadan çekilmiş 30 milyar görüntüye sahip olduğunu söyledi.

Şirket, gizlilik ihlalleri nedeniyle Avrupa ve Avustralya'da defalarca milyonlarca dolar para cezasına çarptırıldı.

Eleştirmenler, polisin Clearview kullanmasının herkesi "sürekli polis hedefine" soktuğunu iddia ediyor.

Kolluk kuvvetleri yasaktan muaf

Clearview'in sistemi, bir kolluk kuvvetleri müşterisinin bir yüzün fotoğrafını yüklemesine ve topladığı milyarlarca görüntüden oluşan bir veritabanında eşleşmeler bulmasına olanak tanıyor.

Ardından, eşleşen resimlerin çevrimiçi göründüğü yerlere bağlantılar sağlıyor.

Clearview, dünyanın en güçlü ve doğru yüz tanıma şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Clearview AI'yi gizlilik yasasını çiğnediği için Illinois'de mahkemeye çıkardıktan sonra, şirketin hizmetlerini ABD şirketine satması yasaklandı.

Ancak polis için bir muafiyet var ve Ton-That, yazılımının ABD'deki yüzlerce polis gücü tarafından kullanıldığını söylüyor.