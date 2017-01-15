Yatak odasında yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.01.2017), saat 18.30 sıralarında, Girne’de sakin Jacqueline Smith (K-73) evinin yatak odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.01.2017), saat 18.30 sıralarında, Girne’de sakin Jacqueline Smith (K-73) evinin yatak odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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