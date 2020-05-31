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Yayını terk eden Muharrem İnce çağrıda bulundu

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Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yayını terk eden Muharrem İnce çağrıda bulundu

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden CHP’li Muharrem İnce, “Medyanın yüzde 90'ını Erdoğan kontrol ediyor. Herkes korkuyor. Hâkim, savcı, medya, iş adamı korkuyor. Bu korku düzenine son vermemiz gerekiyor” dedi. İnce, "Herkese sesleniyorum, eğer canlı yayında konuksanız ve bekletiliyorsanız  yayını terk edin, herkes terk etsin." düşüncesini dile getirdi. 

Sözcü’den Başak Kaya'nın haberine göre, İnce, "Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan'ı veremezsin. Zaten 35-40 kanalda Erdoğan var. Madem beni davet ettin, bırak o kanalda da ben konuşayım. Bu durum medya düzeninin sonucu. Bu medya düzeni Türkiye'yi yoksullaştırır, tutsaklaştırır. Herkese sesleniyorum, eğer canlı yayında konuksanız ve bekletiliyorsanız  yayını terk edin, herkes terk etsin." diye konuştu. 

İnce, "Programda kalsaydım özellikle şunu anlatacaktım: Almanya ekonomisi bizim beş katımız ve pandemi sürecinde 750 milyar Euro'luk paket açıkladı. Bizim de 1 trilyon liralık bir paket açıklamamız gerekirdi. Ama açıklanan 250 milyar lira. Paketin çoğunluğu da ertelemeden ibaret, yüzde 96'sı kredi zaten… Fakat göz boyama yapılıyor. Göz boyama ve kandırmaca da yalaka ve yandaş medya tarafından yapılıyor." ifadesini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

2018'de Erdoğan'ın karşısına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programının konuğu oldu. 

Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi.

İnce, "Bizi böyle programlara çağırmayın bir dahakine. Bütün kanallar Erdoğan'ı gösteriyor. Sovyetler Birliği gibi bütün kanallar Erdoğan'ı gösterecek. Çok yanlış, korkmayın bu kadar Erdoğan'dan, canınızı sıkmayın" dedi

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