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YDÜ Bilim Ödülleri, 25 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, 25 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak
YDÜ Bilim Ödülleri, 25 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliği desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, 25 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay avcı başta olmak üzere pek çok davetlinin katılımı ile düzenlenecek tören, yarın saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 

7 kategoride ödül verilecek

Bu yıl altıncı kez verilecek Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü kategorilerinde ödül verilecek. Törende, uluslararası platformlarda düzenlenen kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil eden akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edilecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Önceliğimiz, bilimin topluma katkısını artırmak, keşifleri teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını cesaretlendirmektir. Bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olan Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’ni işte bu nedenle veriyoruz.”

Bilim üreterek insanlık yararına kullanıma sunmanın üniversitelerin asli varlık amaçlarından biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bilimsel üretkenliğimiz ile dünya bilimine katkı sunmayı ve ülkemizi uluslararası düzeyde en güçlü şekilde temsil etmeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Bu vizyonun, Yakın Doğu Üniversitesi’ni pek çok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun yayımladığı sıralamalarda üst sıralara taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Ancak, bizim için önemli olan sadece sıralamalardaki yerimiz değil. Önceliğimiz, bilimin topluma katkısını artırmak, keşifleri teşvik etmek ve geleceğin bilim insanlarını cesaretlendirmektir. Bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olan Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’ni işte bu nedenle veriyoruz” dedi. 

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