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YDÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda sekiz oturumda 40 bildiri sunuldu

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Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda sekiz oturumda 40 bildiri sunuldu
YDÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda sekiz oturumda 40 bildiri sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Sinema Sempozyumu” başarıyla gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyum; KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAD) ve İKSAD paydaşlığının yanı sıra, dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da desteklendi. KKTC, Türkiye ve yurt dışından üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyum, “Kültür – Kimlik – İdeoloji” ana teması ile gerçekleştirildi. Sekiz farklı oturumda ve sekiz farklı başlık altında düzenlenen sempozyum beş gün sürdü.

8 oturumda 40 bildiri sunuldu

Beş gün boyunca devam eden sempozyuma farklı ülkelerden 70’i aşkın akademisyen katıldı. Sempozyumda, sekiz otorumda 40 bildiri sunuldu. Bu yıl Türkiye, İran ve KKTC'den üç önemli sinema akademisyeni sempozyum oturumları öncesinde farklı konularda sunum yaptı. Gerçekleştirdikleri sunumlarda, KKTC'den Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan  “Kültürel Eylem(e) Biçimi Olarak Filmler: Türk Sinemasına Sosyolojik Bir Bakış”, İran’dan Doç. Dr. Abdolhossein Laleh “Ulusal Sinemada Dil Göstergeleri”, Türkiye’den ise Sinema yazarı Vecdi Sayar “Festivallerin Sinema Kültürüne ve Film Sektörüne Katkıları” konularını ele aldı.

Sempozyumun kapanış seremonisinde; sempozyumu kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistleri tanıtılırken, Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğraflar online olarak sergilendi.

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