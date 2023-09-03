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YDÜ, İKSAD tarafından Ankara’da düzenlenen “5. Uluslararası 30 Ağustos Sempozyumu”nda KKTC’yi temsil etti

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Yakın Doğu Üniversitesi, İKSAD tarafından Ankara’da düzenlenen “5. Uluslararası 30 Ağustos Sempozyumu”nda KKTC’yi temsil etti
YDÜ, İKSAD tarafından Ankara’da düzenlenen “5. Uluslararası 30 Ağustos Sempozyumu”nda KKTC’yi temsil etti

Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin kesin bir zaferle sonuçlanmasını sağlayan “Büyük Taarruz”un 101’inci yıl dönümünün kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenle kutlandı. İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (İKSAD) bu yıl beşinci kez düzenlediği “Uluslararası 30 Ağustos Sempozyumu” da 29-30 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bütün dallarda, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos temalı çalışmalara açık olan sempozyum, 6 ülkeden pek çok bilim insanının katılımı ile gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut ise sempozyuma “KKTC’de Ortaöğretimde Okutulmak Üzere Yayımlanan Türkçe-Edebiyat Kitaplarında Türk Millî Mücadelesi ve Atatürk” isimli bildiriyle katıldı.

Ulusal kimliğin kazanımında edebi metinlerin çok önemli bir rolü bulunuyor

Sempozyumda Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil eden isimlerden Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, ulusal kimliğin kazanımında edebiyatın ve edebî metinlerin çok önemli bir rolü olduğuna vurgu yaparak, “5. Uluslararası 30 Ağustos Sempozyumu’nda sunduğumuz bildiri ile Mustafa Kemal Atatürk ve Türk kurtuluş mücadelesinin ders kitaplarındaki yansımalarının izini sürmeyi amaçladık” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Burak Gökbulut ise Türkçe ve edebiyat derslerinde eğitimciler tarafından doğru seçilen metinler sayesinde tarihe olan ilginin arttırılabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Gökbulut, “İncelenen Türkçe ve edebiyat kitaplarında Atatürk ve Türk milli mücadelesine ilişkin bilgiler, salt metinler ve şiirlerle verilmemiş. Öğrencilerin; yazma, okuma, konuşma, yorumlama, tartışma gibi etkinlik ve çalışmalarla da Atatük’ü ve Türk milli mücadeleyi öğrenmeleri, sevmeleri ve hissetmeleri sağlanmaya çalışılmıştır” dedi.

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