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YDU karantina için elektronik bileklik üretti

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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında test sonucu pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişilerin kontrol altında tutulması için “Elektronik Bileklik” üretti.
YDU karantina için elektronik bileklik üretti

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında test sonucu pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişilerin kontrol altında tutulması için “Elektronik Bileklik” üretti.

COVID-19 salgını ile birlikte karantina işlemi, hayatın rutin uygulamalarından biri haline geldi. Ülkeye yeni giriş yapan insanlarla karantina altına alınması gereken kişilerin izole edilmesi salgının yayılmasını önlemek açısından hayati derecede önemli. Ancak evde karantina yöntemi, karantinaya uymayan kişilerin tespitini zorlaştırıyor. Diğer yandan karantinanın tek bir merkezde yapılması ise devlet için ciddi bir maliyet kalemi oluşturuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislerinin ürettiği “Elektronik Bileklik” takip sistemi bu iki sorunu da ortadan kaldırıyor. Elektronik izleme yazılımıyla  geliştirilen Elektronik Bileklik sayesinde karantinada olması gereken kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları durumunda sistem uyarı verecek. Aynı zamanda geliştirilen “Elektronik Bileklik”, yasal düzenlemeler dahilinde devletin uygun göreceği pandemi dışı hallerde de kullanılabilecek.

Hastalar 7/24 Takip Edilecek...

Yakın Doğu Üniversitesinde geliştirilen “Elektronik Bileklik” düşük enerjili bluetooth bağlantılı ibeacon teknolojisi kullanılarak üretildi. Bu sayede karantina altındaki kişilerin düşük bir maliyetle 7/24 anlık olarak evlerinde takip edilebilecek. Kullanıcının belirlenen yerden uzaklaşması durumunda ise sistem uyarı verecek.

Android ve Ios Telefonlar İçin Yazılım Geliştirildi...

Kişisel verilerin güvneliği ön planda tutularak yazılımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi Süper bilgisayarı kullanılarak üretilen Elektronik Bileklik için Android ve Ios telefonlara uygun uygulamalar da geliştirildi. Kullanıcının uygulamayı telefonundan silmesi veya bileklik ile telefon arasından bağlantının kopması halinde de sistem gerekli birimlere haber veriyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yazılımı Tamamen Mühendislerimize Ait Olan Elektronik Bileklik Kullanılma Hazır...”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel,  koronavirüs karantinası altındaki kişilerin kuralları ihlal ederek dışarıya çıkmasını önlemek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi mühendisleri tarafından “Elektronik Bileklik” geliştirildiğini söyledi.

Geliştirdikleri “Elektronik Bileklik” ile evde karantina uygulamasının güvenli ve denetlenebilir bir hale geleceğini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, diğer yandan devleti, olası bir tek merkezli karantina zorunluluğunun yaratacağı büyük bir mali yükten kurtaracağını da sözlerine ekledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geliştirdikleri Elektronik Bilekliğin, yasal mevzuata uygun olarak devletin, uygun göreceği pandemi dışı hallerde de kullanabileceğini söyledi.

 

“Elektronik Bileklik”in tasarımı, yazılımı ve üretiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Teknoloji odaklı projelerle, yenilik yerlileşme ve millileşme hedeflerimize bir adım daha atıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak yazılım, bilişim, haberleşme, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, giyilebilir teknolojiler ve akıllı sistemler üzerinde çalışarak üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

 
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