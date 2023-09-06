YDÜ, KKTC üniversitelerine açılacak TÜBİTAK destekleri ile ilgili yol haritası oluşturdu

DESAM Araştırma Enstitüsü ve NERITA iş birliği ile düzenlenen ve KKTC’deki bütün akademisyenlere açık olan “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu”nda BAP ve TÜBİTAK projeleri hazırlama süreci ele alınacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan görüşmeler sonrasında, TÜBİTAK proje çağrılarının tamamının KKTC üniversiteleri ve araştırmacılarına açılması çalışmaları hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Temmuz ayında beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da yaptığı temasların ardından gündeme gelen konu, üniversitelerin projeleri için fon kaynağının çeşitlendirilmesi ve AR-Ge çalışmalarının hızlanması adına büyük önem taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’ne bağlı Araştırma Merkezleri de bir araya gelerek konuyla ilgili bir strateji çalışması gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezine bağlı 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyet gösteriyor.

TÜBİTAK Destekleri, KKTC üniversitelerinde Ar-GE’ye büyük bir katkı sağlayacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başkanlığında yapılan toplantıda, TÜBİTAK destekleri ile sürecin işleyişi masaya yatırıldı. Prof. Dr. Şanlıdağ, TÜBİTAK proje çağrılarının KKTC üniversiteleri ve araştırmacılarına açılmasının yaratacağı fırsatlara vurgu yaparak oluşacak kişisel ve kurumsal faydaların altını çizdi. NERITA Başkanı ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özgören ise multidisipliner projeler, gelecek vizyonu ve kurumsal iş birliklerine dikkat çekti.

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Seda Vatansever ise TÜBİTAK Ar-Ge Destek yapısı, potansiyel proje başvurularından dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Toplantı sonunda özellikle TÜBİTAK proje destekleri konusunda bilinirliğin artması ve proje yazma konusunda yetkinliklerin artırılması için gereken çalışmaların, bir an önce hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili ziyaretler, çalıştaylar ve kursların sayısının artacağı, DESAM ve NERITA bünyesinde var olan TÜBİTAK Destek Programları tecrübesinin tüm araştırmacılara aktarılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda ilk adım ise KKTC’deki bütün akademisyenlere açık olan “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu” ile hemen atıldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu düzenlenecek

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ve NERITA, sahip oldukları TÜBİTAK Destek Programları tecrübesini tüm araştırmacılara aktarma hedefiyle “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu” düzenliyor. 7 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilecek kurs, KKTC üniversitelerindeki tüm akademisyenlere açık. “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu”nda öncelikli alanlar kapsamında BAP ve TÜBİTAK Projeleri hazırlama süreci ele alınacak. Katılımcıların bilimsel araştırma projelerine dair temel bilgileri öğrenmesinin hedeflendiği kursu tamamlayanlara ‘Katılım Belgesi’ de verilecek.