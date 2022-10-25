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YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde Yeni Gelen Öğrenciler Beyaz Önlüklerini Giydi

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Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan geleceğin veteriner hekimleri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı
YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde Yeni Gelen Öğrenciler Beyaz Önlüklerini Giydi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’de eğitime başlayan geleceğin veteriner hekimleri,  düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 2022- 2023 akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon’unda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene akademisyenler, öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş’ın yaptığı törende tüm öğrenciler adına ise birinci sınıf öğrencisi Melisa Ünal konuştu.

Öğrenciler beyaz önlüklerini giymeden önce, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu misafirler için kısa bir dans gösterisi sundu. Öğrenciler daha sonra hocalarının ellerinden beyaz önlüklerini giyerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı. Seramoninin ardından tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Arsoy eşliğinde meslek yeminlerini okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “İnanıyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduktan sana her biriniz araştıran, bilen, bilgi sahibi olan, özgüvenli ve başarılı hekimler olacaksınız. Adamıza ve üniversitemize yeniden hoş geldiniz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Beyaz önlük, hekimliğin bir simgesidir” sözleriyle başladığı açılış konuşmasına “Bazı konular deneyimler ve ispatlarla öğretilirken bazı konular da sessizce sembollerle ifade edilir. Türk Veteriner Hekimliği ambleminde bulunan ay yıldız Türk veteriner hekimliğini; engerek yılanı sağlığı, yanan meşale aydınlığı ve uygarlığı simgelemektedir” sözleri ile devam etti.

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Prof. Dr. İntaş, öğrencilere seslenerek “Beyaz renk, saflığı, temizliği mükemmeliyeti simgeler. Sizler ise şimdi geleceğin veteriner hekimleri olarak önlüklerinizi giyerek, 2.500 yıl önceki hipokrat yemininin güncel halini okuyarak aynı saflık ve temizlikte söz vereceksiniz. Bu önlük meslek hayatınız boyunca hep yanınızda olacak” dedi.

Prof. Dr. İntaş, “İnanıyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduktan sana her biriniz araştıran, bilen, bilgi sahibi olan, özgüvenli ve başarılı hekimler olacaksınız. Adamıza ve üniversitemize yeniden hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

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Melisa Ünal: “Geleceğin veteriner hekimleri olarak bu saygın mesleği korumak, geliştirmek ve güvenli yarınlara ulaştırmak bizlerin görevi olmalıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’ne yeni başlayan tüm öğrenci arkadaşları adına konuşan birinci sınıf öğrencisi Melisa Ünal, “Hayvan ve insan sağlığı için büyük önem taşıyan bu mesleğe bugün ilk adımımızı attığımız için gururlu ve mutluyuz” dedi.

Veteriner hekimliğin önemine ve kutsallığına değinen Melisa Ünal, “Veteriner hekimler daima topluma hizmet ederek, kendi çıkar menfaatlerini geri planda tutmalıdır. Bu saygın mesleği korumak, geliştirmek ve güvenli yarınlara ulaştırabilmek bizlerin görevi olmalıdır. Hepimiz yolun çok başındayız. Bütün öğrenci arkadaşlarım adına, tüm hayvanlara yardım eli uzatacağımıza, yapacağımız çalışmalar ile aktif birer hekim olacağımıza ve hayvan hakları konusunda önemli görevler üstleneceğimize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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