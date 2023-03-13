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YDÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 14 Mart Tıp Bayramı onuruna düzenlediği Khasan Aminov eserlerinden oluşan sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı
YDÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 14 Mart Tıp Bayramı onuruna düzenlediği sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Özbek sanatçı Khasan Aminov’un 30 eserini sanatseverlerle buluşturan sergi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödülü sahibi de olan sanatçı Aminov’un kişisel sergisinde “Hatıralar”, “Altın Akşam”, “Konfüçyus” “Karmi” ve “Sadakat” gibi pek çok özel eseri de yer alacak. Sanatçı, “Konfüçyüs” adlı eserinde öğretileri Çin ve Doğu Asya medeniyeti üzerinde derin bir etki bırakan Çin düşünürü ve filozofunun imajını tasvir ediyor. “Hatıralar” adlı eserinde ise elinde kitap ile oturup düşünen ve hayatının belirli anlarını özleyen bir kişi resmediliyor. “Altın Akşam” ise sıcak bir yaz akşamında Taşkent'in doğasını tasvir ediyor. Kıbrıs'ın renkli manzaralarından da ilham alan sanatçı, “Karmi” isimli eserinde ise KKTC’de kendisini en çok etkileyen yerlerden olan Karmi’yi resmediyor. “Sadakat” isimli eseri  ise sevgiyi ve bağlılığı simgeliyor.

 

Khasan Aminov Kimdir?

2 Şubat 1962’de Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğan Khasan Aminov, 1993-1995 yıllarında Cumhuriyet Sanat Koleji’nde Eğitim Bölüm Başkanı; 2005-2010 yıllarında ise aynı kurumda müdür olarak görev yaptı. 2010-2019 yıllarında Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü’nün rektörlüğünü yürüttü. 2019 ve 2022 yıllarında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında iki kişisel sergisi açıldı. Sanat alanında yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

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