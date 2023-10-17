YDÜ'de “Kültürel Yemek Etkinliği”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri, “Kültürel Yemek Etkinliği” ile Kıbrıs’a özgü yöresel lezzetleri dünyanın pek çok ülkesinden gelerek kampüste buluşan öğrencilere ikram etti

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri, “Kültürel Yemek Etkinliği” ile Kıbrıs’a özgü yöresel lezzetleri dünyanın pek çok ülkesinden gelerek kampüste buluşan öğrencilere ikram etti

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kıbrıs’a özgü yerel lezzetleri “Kültürel Yemek Etkinliği” ile tanıttı.

Kampüsünde 143 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi, verdiği nitelikli akademik eğitimin yanında, farklı ülkelerden gelen öğrencilerine Kıbrıs Türk kültürünü de aşılamaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Kültürel Yemek Etkinliği”nde de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, “Kültürel Yemek Etkinliği” ile Kıbrıs’a özgü yöresel lezzetlerini dünyanın pek çok ülkesinden gelerek kampüste buluşan öğrencilere ikram etti.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, “Kıbrıs Mutfağı” dersi kapsamında hazırladıkları çörek, pilavuna, hellim, çakıstes, mücendra pilavı, paluze gibi Kıbrıs mutfağına özgü lezzetleri ücretsiz olarak öğrenci arkadaşlarına ikram etti. Öğrenci ve akademisyenlerinin yemek stantlarında katılımcıları karşıladığı etkinlikte, yöresel Kıbrıs Türk şarkıları eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli: “Öğrencilerimizin hazırladığı yemeklerle Kıbrıs Türk mutfağını, kampüsümüzde buluşan farklı ülkelerden öğrencilerimize tanıttık.”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, 143 ülkeden gelen farklı kültürlerdeki öğrencilerin buluştuğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, “Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizin hazırladığı yöresel yemeklerle, farklı ülkelerden gelen öğrencilerimize Kıbrıs Türk mutfağını tanıtmak istedik” dedi.

Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, “Değişik kültürleri tanımak ve değişik tatlar hakkında fikir sahibi olmak insanı zenginleştiren en önemli deneyimlerdir. Bizler de farklı ülkelerden gelen öğrencilerimize Kıbrıs Türk kültürünün önemli bir parçası olan yerel yemeklerimizi tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Nisan ayında düzenleyeceğimiz etklinlikle de farklı dünya mutfaklarını tanıtmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.