YDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Uluslararası tanınırlığıyla ülkemizde ve bölgemizde yükseköğretim eğitiminin öncü ve taşıyıcı kurumlarının başında gelen Yakın Doğu Üniversitesi, akademik ve mesleki kariyerde ilerlemek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyenler için Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 10 yeni doktora ve yüksek lisans programı açtı. Yeni açılan bu programlara 2018-2019 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci kabul edilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programları ile Ebelik ve Medikal Biyoteknoloji Yüksek Lisans programları, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak ise Siyaset Bilimi ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul edilmeye başlandığı belirtildi. Bölümlere ilgi duyan adaylar, 28 Eylül 2018 tarihine kadar doktora ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilecekler.

Yetkin Lisans Programlarıyla Öğrenciler Geleceğini Şekillendirecek…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programlarıyla yetiştiren ve bilimsel verileri toplum yararına dönüştürmeyi esas alan 3. Nesil bir üniversite misyonu izlediğini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yeni açılan yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, girişimci, yenilikçi, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, fark yaratan, değer üreten, alanında yetkin bilim insanları ve uzmanlar yetiştirileceğini söyledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, çağa uygun mesleki bilgiyle donatılmış, yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında edindiği kazanımları çalıştığı kurumda araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen alanlarında tam donanımlı elemanların yetişmesine Yakın Doğu Üniversitesi olarak aracı olmaya devam edeceklerini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosuyla farklı alanlarda özgün lisansüstü programlarıyla nitelikli eğitim verdiğini anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yeni açılan bu programlara 2018-2019 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci kabul edilecek. Yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve laboratuvarında uygulama avantajı da elde edecektir. Sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri yetiştirilirken, Sosyal Bilimlerin de tüm yönlerine hâkim olan ve stratejik düşünebilmeye önem veren profesyoneller de yetiştireceğiz” dedi.

Detaylı Bilgi ve İletişim…

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı doktora ve yüksek lisans Programları hakkında detaylı bilgiye adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri ile www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377 )no’lu telefondan alabilirler.