YDÜ’nde düzenlenen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı”nda engelli haklarının güçlendirilmesine yönelik projeler ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi iş birliğinde düzenlenen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı”nda engelli haklarının güçlendirilmesine yönelik proje ve öneriler tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Engelli Hakları İzleme Komitesi iş birliğinde düzenlenen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı”, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Her yıl dünya genelinde engelli bireylerin haklarına ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla kutlanan “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde düzenlenen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı”’da; engelli bireylerin haklarına yönelik mevcut durumu değerlendirmek, sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla birçok bilim insanını bir araya getirdi. Düzenlenen çalıştayda; engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, eşit fırsatlar sunmak için yapılması gerekenler ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Engelli Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ve Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Başkan Yardımcısı ve Engelli Hakları İzleme Komite Üyesi Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz gerçekleştirdi. Çalıştayın davetli konuşmacısı olan Hindistan Khalsa Eğitim Koleji’nden Dr. Deepika Kohli ise eğitim ve hizmet alanlarındaki kapsayıcılık, erişilebilirlik ve kurumlar arası iş birliğine dair önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayda pek çok konu ele alındı

Yrd. Doç. Dr Şahin Akdağ ve Yrd. Doç. Dr. Menil Çelebi’nin moderatörlüklerini yürüttüğü oturumlarda konuşmacılar, “Eşitsizliklerin Azaltılması” başlığı altında bilgiler paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş “Engellilik ve Sağlık”, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli “Engellilik ve Turizm”, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümran Duman “Fiziki, Mimari Erişim”, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar “Erişilebilirlik”, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Beybola “Hak ve Hukuk”, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Huseyin Baykan “İstihdam” ve Recep Uğur Arslan ise “Yurtlar, Konaklama Hizmetleri” konularında deneyim ve önerilerini paylaştılar.

Sürdürülebilir bir toplum için eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik projeler geliştirilmeli

Prof. Dr. Fahriye Altınay, Toplumsal Araştırma Merkezi’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak; yaşam kalitesi, eşitsizliği azaltma, nitelikli eğitim, sürdürülebilir toplumlar, adalet ve ortaklık konularına odaklandığının altını çizdi. Prof. Dr. Altınay; kadın, çocuk ve engellilik alanlarında geniş bir vizyon ve dayanışma çerçevesinde iş birlikleri yaptıklarını da vurguladı.

“Eşitsizliklerin Azaltılması” amacıyla erişilebilir hizmetlerin ve her alanda herkes için eşit hizmet anlayışının yaygınlaştırılması için bilimsel temele dayanan politikalar ve stratejiler üretmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Zehra Altınay ise her yıl başarıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarının yeni politika ve daha sağlıklı hizmetler için stratejilere dönüştürüldüğünü ifade etti. Çalıştayın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğin rapor ve çıktılarını önemsediklerini belirterek uygulamaya konulacak sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik derslerinin önemine dikkat çekti. Engelli Hakları İzleme Komitesi üyesi İnci Genç ise Yakın Doğu Üniversitesi’nde engelli öğrencilere sağladığı destek için teşekkür etti