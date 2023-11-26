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YDÜ’nden Prof. Dr. H. Seda Vatansever, proje ortağı olduğu çalışması ile “Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü”ne layık görüldü

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Seda Vatansever, proje ortağı olduğu çalışması ile “Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü”ne layık görüldü
YDÜ’nden Prof. Dr. H. Seda Vatansever, proje ortağı olduğu çalışması ile “Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü”ne layık görüldü

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever, Prof. Dr. Aydın Şencan ile birlikte yürüttüğü çalışması ile “40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi”nde ‘Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’de çocuk cerrahisinin bağımsız bir uzmanlık alanı olmasını sağlayan ve çağdaş anlamdaki resmi ilk çocuk cerrahisi kliniğini kuran Prof. Dr. İhsan Numanoğlu’na ithafen verilen ödül, alanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde Ankara’da yapılan ve dört gün süren “40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi”, “26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi” eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi. Kongrede, yenidoğan, onkoloji, travma ve yanık, üroloji ve deneysel çalışmalar gibi çeşitli başlıklar ele alındı. Dünyanın pek çok yerinden bilim insanlarının katılımı ile  çocuk cerrahisi alanında güncel gelişmelerin gündeme getirildiği kongrede sözlü, poster bildirileri ve videolar ile çeşitli sunumlar yapıldı. Kongrede, 93 sözlü bildiri, 96 poster bildirisi, 14 olgu sunumu ve 10 video sunumu ile bir sempozyum ve 5 panel sunumu gerçekleştirildi.

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Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in, Prof. Dr. Aydın Şencan ile birlikte yürüttüğü “İn vitro nekrotizan enterokolit modelinde sukralfatın intestinal epitel hücrelerine etkisi ve mekanizmalarının araştırılması” başlıklı çalışma, laboratuvar ortamında yapılan deneysel bir model kullanılarak, yenidoğanlarda sık karşılaşılan ‘nekrotizan enterokolit’ sorununda hücre ölümünü azaltmayı hedefleyen bir tedavi öneriyor. Özellikle yeni doğan ünitelerinde sıkça karşılaşılan bir sindirim sistemi acil durumu olan ‘nekrotizan enterokolit’, ince veya kalın bağırsağın iç tabakasındaki dokunun hasar görmesiyle oluşarak bağırsak iltihabına neden oluyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Araştırmacılarızın geliştirdiği projelerin bilimsel niteliğinin, aldıkları ödüllerle tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyorum.”

prof.-dr.-tamer-sanlidag-(1)-009.jpgAnkara’da gerçekleştirilen “40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi”nden ‘Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü’ ile dönen DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’i tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Araştırmacılarımızın geliştirdiği projelerin bilimsel niteliğinin, aldıkları ödüllerle tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, uluslararası iş birliklerine dayalı multidisipliner çalışma kültürünün bilimsel verimlilik açısından güçlü bir zemin oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yetkin araştırmacılarımızın geliştirdiği bilimsel niteliği yüksek projelerin sonuçlarını bilimsel bilim dünyası ile paylaşmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

 

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