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Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 26 Eylül’de yapılacak

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Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 26 Eylül’de yapılacak
Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 26 Eylül’de yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Askerlik Yasası kapsamında, 2023 yılı 46’ncı dönem 5’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 26 Eylül tarihinde yapılacağını duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından verilen bilgiye göre, yoklamalar 8.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Lefkoşa Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.

2023 yılı 46’ncı dönem 5’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) adaylarının yoklama tarihinde şu belgeleri beraberinde bulundurması gerekiyor:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, Varsa sürüş ehliyeti, İkametgah belgesi, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belge, Sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerin ve haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek

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