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Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Lozan için zafer diyenler, tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar

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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 24 Temmuz'un Lozan Anlaşması'nın yıldönümü olduğunu belirterek, "Türkiye’de Kemalistler, sürekli “Lozan zaferdir” söylemini dillendirirler.
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Lozan için zafer diyenler, tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar

Oysa Lozan’dan önce, biz Kurtuluş Savaşı’nı kazanmadık mı? Kazanılan bir savaştan sonra yapılan bir sözleşmeyi, kazanan tarafın zafer ilan ettiği, nerede görülmüştür? Bir savaşı kazanan, hali ile sözleşmede de, haklarını sürdürür.

Ama birisi, ısrarla, savaşın sonucunun değil de, sözleşmenin zafer olduğunu iddia ediyorsa.. O olsa olsa.. Savaşta galip olmayan tarafın, sözleşmede kazançlı çıktığını gösteren bir delildir. Dolayısı ile diyorum ki.. Lozan için “Zaferdir” diyenler.. Tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar. Tam da Batı kafası ile konuşuyorlar." diye yazdı.

Lozan'ın Yunanistan ve Batı için zafer olduğunu savunan Karahasanoğlu, "Lozan için “Zaferdir” diyenlerin. Kimin adına konuştuklarını anlamak için.. Son Kıbrıs açılımına karşı, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nın açıklamasına bakış açılarını inceleyelim.. 97 yıl önceki Lozan için kimin gözü ile baktıklarını da anlamış olalım..

Kıbrıs’taki Maraş’ın bir kısmının iskana açılmasına, itiraz eden BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı protesto kararı için, Lozan’cılar ne diyorlar? Önemli bir kısmı, gözlerini kapatmış, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyor.." ifadelerini kullandı.

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