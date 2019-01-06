  • BIST 88.831
  • Altın 220,401
  • Dolar 5,3331
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Yeni Doğan Bebeğinize Mutlaka Topuk Kanı Testi Yaptırın!

» »
Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, Türkiye'de Görülme Sıklığı Yaklaşık 1/3500 Oranında Olan Hastalığın Yaygınlığıyla İlgili Ülkemizde Yapılmış Bir Çalışma Bulunmadığını Belirtti.
Yeni Doğan Bebeğinize Mutlaka Topuk Kanı Testi Yaptırın!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, Genetik Geçişli, Doğumsal Metabolik Bir Hastalık Olan ve Anne ile Babanın Her İkisinin de Taşıyıcı veya Hasta Olması Durumunda Ortaya Çıkan Fenilketonüri Hastalığında Akraba Evliliklerinin Daha Yüksek Risk Oluşturduğunu, Taşıyıcı Bireylerde Herhangi Bir Hastalık Belirtisi Bulunmazken Anne Babanın Her İkisinin de Taşıyıcı Olması Durumunda, Çocuklarının % 25 Olasılıkla Hasta Doğma Riski Taşıdığını İfade Etti. Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, Türkiye'de Görülme Sıklığı Yaklaşık 1/3500 Oranında Olan Hastalığın Yaygınlığıyla İlgili Ülkemizde Yapılmış Bir Çalışma Bulunmadığını Belirtti.

Gıdalarla Alınan ve Vücutta Sentezlenmeyen Bir Protein Türü: Fenilalanin

Fenilalanin’in gıdalarla alınan ve vücutta sentezlenmeyen bir protein türü olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, diyetle alınan bu proteinin öncelikle vücut içerisindeki ihtiyacı karşıladığını, artan kan miktarının ise karaciğerde bulunan fenilalanin hidroksilaz enzimi ile başka bir protein yapı taşı olan tirozine çevrildiğini belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ konu hakkında şunları söyedi; “Fenilketonüri hastalarında fenilalanin hidroksilalz enziminin aktivitesi yoktur veya azalmıştır. Bu nedenle diyetle alınan fenilalanin fenil ketonlara dönüşmekte ve bu metabolik ürünler normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olmaktadır.  Yani doğumda zekası normal olan bir bebekte, tanı ve tedavide gecikme olması zararlı maddelerin vücutta birikerek zeka geriliğine yol açmasına neden olmaktadır.” 

 Bebekten Kan Alınarak Yapılan Bir Tarama Testi: Guthrie Testi

Fenilketonüri taramasının yenidoğan her bebeğe yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, bebeğin topuğundan alınan kan örneği ile yapılan testin (Guthrie testi) bir tarama testi olup yükseklik saptanması durumunda ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Fenilketonüri Hastalığının Tedavi Yöntemi: Yaşam Boyu Süren Diyet

Fenilketonüri hastalığının tedavi yönteminin yaşam boyu süren diyet olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, beslenme düzenlenirken amacın beyin hasarını önlemek olmakla birlikte büyüme gelişme için de yeterli düzeyde fenilalanin sağlamak olduğunu belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ şöyle devam etti: “Fenilketonürili bir bebeğin diyet tedavisi yaş ve ihtiyaçlarına göre uzman kişilerce düzenlenmelidir.   Fenilketonüri bebeklerde gelişme ve zeka geriliği olmaması hastalığın erken dönemde tanımlanıp, yaşam boyu kan fenilalanin düzeyinin güvenli sınırlar içerisinde tutmak gerekmektedir. Tedavisi mümkün olan bu hastalığın tanısının konabilmesi için tüm yeni doğan bebeklerinize bu çok basit olan tarama testinin mutlaka yaptırılması gerekmektedir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Yüzen bebekler bir adım önde'04 Ocak 2019 Cuma 18:00
  • Kullanılmış poşetle mikrop bulaşma riski artar, eczacılar poşet uygulamasından muaf tutulmalı04 Ocak 2019 Cuma 13:42
  • Yeni yılla gelen tehlike: Yanlış umut sendromu04 Ocak 2019 Cuma 10:21
  • Kadınların gizli hastalığı olarak bilinen PKS nedir?03 Ocak 2019 Perşembe 23:30
  • Menopoz nedir? Belirtileri nelerdir?02 Ocak 2019 Çarşamba 23:59
  • Obez torunların faili bulundu02 Ocak 2019 Çarşamba 19:55
  • Çocuğunuz cümleleri tekrarlatıyorsa dikkat!02 Ocak 2019 Çarşamba 19:50
  • Unutkanlık yapan 3 önemli neden!02 Ocak 2019 Çarşamba 19:45
  • Sönmez: Kalbin yaz ve kış ayarı var02 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
  • Meyve ve sebzeleri sıkarak içmek yararlı mı?02 Ocak 2019 Çarşamba 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti