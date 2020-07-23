Yeni Doğmuş Bebeğini Bakamayacağı İçin Hastaneye Bıraktı

Bir annenin, bakımını yapamayacağını belirterek yeni doğmuş bebeğini Limasol Hastanesi’ne bıraktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, annesi tarafından Limasol Hastanesi’ne bırakılan yeni doğmuş erkek bebeğin, bazı sağlık sorunları nedeniyle bugün Makarios Hastanesi’ne gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Bebeğin bakımının, üç aylığına Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından üstlenildiğini yazan gazete, bebeğin daha sonra koruyucu aileye verileceğini kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi, bahse konu bebeğin, Hint asıllı biri tarafından Temmuz ayı başında dünyaya getirildiğini, bebek ve annenin daha sonra daha ileri bakım için Limasol Hastanesi’ne götürüldüğünü belirtti.

Gazete birkaç günlük tedavinin ardından anne ve bebeğin taburcu olduğunu ancak annenin, bir gün sonra kucağında bebekle yeniden Limasol Hastanesi’ne gittiğini, bebeğini doktor ve hemşirelere teslim ettiğini yazdı.