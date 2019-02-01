Yeni Eczacı Adayları Mezuniyet Projeleri Çerçevesinde Poster Sunumları Yaptı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 7 yıldır yapılan Mezuniyet Projeleri Poster Sunumları, fakülteden mezun olacak 104 eczacı adayının katılımıyla gerçekleştirildi. İki grup halinde gerçekleştirilen sunumları öğretim üyeleri, diğer fakültelerden öğrenciler ile öğrenci velileri izledi. Sunumlarını tamamlayan öğrenciler, Mezuniyet Projesi (PHA 501) İmza Panosuna imzalarını attılar.

Çalışma kapsamında son sınıf öğrencileri bir öğretim üyesi danışmanlığında araştırarak hazırladıkları mezuniyet projelerini ciltli ve CD kopyalı olarak teslim etmeden önce poster halinde tüm fakülte öğretim elemanlarının değerlendirmesine sunuyor. Hazırlanan afişler öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek puan veriliyor. Öğrenciler için büyük bir deneyim ve heyecanlı bir etkinlik olan poster sunumları, mezunlara bir araştırmayı nasıl yapacaklarını ve bir poster halinde nasıl sunacaklarını öğrenirken, eczacılıkla ilgili en son bilimsel verileri paylaşma, bilgilenme, tartışma ve değerlendirme ortamı buluyor.

Mezuniyet Projesi Dersi sorumlusu Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Mülazim’in koordinatörlüğünde özveriyle hazırlanan Poster Sunumları Etkinliği’nin fakülte yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler için renkli görüntülerle aidiyet duygusunu arttıran anılar biriktirilmesinin sağlandığı ifade edildi.