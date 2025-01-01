  • BIST 9830.56
  • Altın 2965.752
  • Dolar 35.151
  • Euro 36.5037
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Yeni Yıl uçuşu 2025'te Hong Kong'dan kalkıyor, 2024'te LAX'a indi

» »
Yeni Yıl uçuşu 2025'te Hong Kong'dan kalkıyor, 2024'te Los Angeles'a indi
Yeni Yıl uçuşu 2025'te Hong Kong'dan kalkıyor, 2024'te LAX'a indi

Bir yolcu uçağı 2025'in ilk gününde Hong Hong'dan havalandı ve 2024 Yılbaşı gecesi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na indi.

Cathay Pacific 880 sefer sayılı uçuş yerel saatle gece yarısından hemen sonra Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

Jet yolcu uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ilerleyerek 12 saatlik yolculuğun yaklaşık yarısında Uluslararası Tarih Çizgisi'ni geçti.

Uçak Salı günü saat 20:30'dan kısa bir süre önce LAX'a indi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump'tan BRICS ülkelerine dolar tehdidi: 'Gümrük vergileri yüzde 100 artar'01 Aralık 2024 Pazar 21:38
  • ABD'de Trump 24 delege daha kazanırsa yeniden başkan seçilecek06 Kasım 2024 Çarşamba 09:52
  • Trump önde...06 Kasım 2024 Çarşamba 09:50
  • ABD'de seçimlerde Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı06 Kasım 2024 Çarşamba 09:41
  • ABD Seçimleri 2024: Amerika bugün sandık başına gidiyor05 Kasım 2024 Salı 09:37
  • Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar27 Eylül 2024 Cuma 09:56
  • Trump'a yeni 'suikast girişimiyle' ilgili neler biliniyor?16 Eylül 2024 Pazartesi 15:14
  • FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın internet arama geçmişini açıkladı29 Ağustos 2024 Perşembe 21:10
  • NASA, uzayda mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya ne zaman döneceğini açıkladı27 Ağustos 2024 Salı 21:31
  • Yogada yanlış hareket felç etti26 Ağustos 2024 Pazartesi 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti