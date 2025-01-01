Yeni Yıl uçuşu 2025'te Hong Kong'dan kalkıyor, 2024'te LAX'a indi

Bir yolcu uçağı 2025'in ilk gününde Hong Hong'dan havalandı ve 2024 Yılbaşı gecesi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na indi.
Cathay Pacific 880 sefer sayılı uçuş yerel saatle gece yarısından hemen sonra Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.
Jet yolcu uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ilerleyerek 12 saatlik yolculuğun yaklaşık yarısında Uluslararası Tarih Çizgisi'ni geçti.
Uçak Salı günü saat 20:30'dan kısa bir süre önce LAX'a indi.
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